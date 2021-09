Lluvias de agosto fueron claves para que las presas de Sinaloa aumentaran su volumen

Para este ciclo agrícola Otoño - Invierno 2021-22, AARFS A. C. pone a su disposición semilla de frijol variedad Azufrado Higuera Certificada por SNICS y analizada por el laboratorio fitosanitario UTEFI de la Junta Local de Sanidad Vegetal del Valle del Fuerte. Esta semilla de alto vigor, pureza física y varietal, se encuentra libre del virus del mosaico común (BCMV), entre otros, por lo que asegura la calidad de desarrollo de su cultivo. Para mayores informes y apartado de semilla, favor de acudir a nuestra área de Ventas y/o comunicarse al teléfono 6688-12-3349. ¡Asegure la calidad de sus cosechas con nuestra Semilla de Frijol Azufrado Higuera Certificada!



• En el tema del agua, las precipitaciones presentadas el pasado mes de agosto en Sinaloa fueron claves para que las 11 presas del estado aumentaran su volumen en los últimos 30 días de 3 mil 957 mm3 a 7 mil 402 mm3, registrando un almacenamiento actual del 48 % sobre su capacidad de conservación. En cuanto a las tres presas regionales integradas por la Luis Donaldo Colosio, Miguel Hidalgo y Josefa Ortiz de Domínguez, en ese mismo periodo aumentaron su almacenamiento de 2 mil 72 mm3 a 3 mil 429 mm3, alcanzando un almacenamiento del 52 % sobre su capacidad de conservación. De acuerdo a los pronósticos del clima, se esperan lluvias durante los próximos días en los Valles del Fuerte y El Carrizo, por lo que esperamos que próximamente sigan en aumento los niveles de nuestro sistema regional de presas, confiando así en un ciclo agrícola normal.



• En AARFS A. C. contamos con diversas opciones de crédito y parafinanciera en disposición de todos los productores de la región, por lo que lo invitamos a acercarse a nuestra área de Crédito, donde conocerá nuestras opciones en créditos comerciales y de avío, con tasas preferenciales, asistencia técnica especializada para la atención de sus cultivos, seguro agrícola e insumos como semilla para siembra, fertilizante y diésel de excelente calidad, artículos de ferretería agrícola y servicios de taller mecánico en nuestra ferretería matriz. Somos su mejor opción para darle Mayor rentabilidad a su Agro Negocio. Más información a los números (668) 815-4447 para el área de crédito y al (668) 812-3349.



• En el tema de maíz, el huracán Ida ocasionó daños importantes en terminales y elevadores de varias empresas comercializadoras en Luisiana, se estima que algunas no podrán exportar al menos por un mes, debido a esto se comenta que China ha pospuesto embarques de EUA para el mes de octubre y está comprando a Brasil, lo cual debilita los precios. El mercado se encuentra a la espera del Reporte de Oferta y Demanda de la próxima semana para definir un rumbo. La cotización actual para la cosecha de Sinaloa del próximo ciclo, futuro julio/22, sin bases, es de $ 212.16 dls/ton.



• Respecto al frijol, debido que se espera una menor cosecha en EE.UU., se estima que el consumo interno de frijol en los próximos meses se cubra con grano de cosecha nacional, además que algunos comercializadores consideran exportar frijol mexicano al país vecino. El frijol sinaloense se mantiene sin cambios esta semana, cotizando en las principales centrales de abastos en Guadalajara y del DF-Iztapalapa en niveles de $32.00 y $38.50 pesos por kilogramo respectivamente.

• En trigo, el mercado encuentra soporte en la expectativa de bajos rendimientos en Rusia y en la fuerte demanda. La cotización actual para la cosecha de Sinaloa del próximo ciclo, futuro julio/22, sin bases, es de $ 262.90 dls/ton. Respecto a Segalmex, esta semana comenzaron con la revisión de expedientes para los apoyos por adquisición de coberturas de $100 por tonelada, más la diferencia para llegar al Precio de Garantía de $5 mil 790 para el trigo otoño-invierno 2020/21.