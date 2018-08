Lo andan buscando y no lo encuentran

Quienes andan buscando por todo Culiacán al alcalde Antonio Castañeda son los empresarios de Canaco, quienes dicen que este no ha formalizado un encuentro con ellos desde que tomó protesta, señalando que el no aceptar una invitación con los camarales es por falta de liquidez en el Ayuntamiento, ya que sabe que estos le solicitarán apoyo para instalar equipos de videovigilancia. Por ello, urgen detectives que ayuden a los empresarios a encontrar al edil. Interesados, pueden comunicarse a las oficinas de Canaco al (667) 756 90 12.A los del fraccionamiento San Fernando, en Los Mochis, les urgen focos de mano de los nuevos, recargables, por aquello de cuidar el medio ambiente no usando pilas alcalinas, pa’ poder alumbrarse en la negrura de la noche, porque por más que les han dicho a los de Servicios Públicos Municipales de Ahome, que están sin alumbrado desde hace más o menos un mes, nadie se ha acomedido a arreglárselos. Si saben dónde se venden estos, eche el ‘fonazo’ al ‘chaca’ del departamento, Mario Augusto Monreal Loera, al (668) 816 40 09.Los que traen en la mira al director de Tránsito en Guasave, Tomás Olivas, son los habitantes de Tamazula, quienes demandan la presencia de un agente a la salida de la escuela de sus chamacos, porque frecuentemente hay percances. Ahí si sabe de un tránsito que esté ‘dioquis’ en las calles, llame al (687) 872 18 18, pa’ que le avise al ‘dire’ y lo asigne a la sindicatura.El jefe del municipio de Angostura, Chenel Valenzuela, anda buscando raza, pero que sea buena para la promoción turística, pues teniendo las playas más bellas y vírgenes de toda la costa, nomás no hay raza que quiera visitarlas, y esto causa que los comercios no reporten nada de ganancias. Si le interesa la chamba, llámele al ‘fon’ (697) 734 00 04, y ofrezca sus servicios.La que parece que será una administración muy polémica en Mazatlán, es la del morenista Luis Guillermo Benítez Torres, alias el Químico. Y es que aún faltan poco más de dos meses para que asuma la presidencia municipal y ya está pidiendo que se detengan las obras, como el cambio de concreto hidráulico en el malecón, la construcción de un nuevo Acuario, entre otros proyectos que maneja el gobierno estatal. Si tiene alguna otra idea que cause controversia, llámele al (669) 915 80 00, pa’ ver si también la pone en su lista.