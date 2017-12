Lo bueno de México es que, según nos dicen los personeros del Gobierno, tiene una economía muy estable. Tan estable, que basta que Donald Trump hable, para que el peso se tambalee. Lo bueno de México es que, tras el gasolinazo, el precio de la gasolina iba a fluctuar con el dólar. Cuando ocurrió el gasolinazo, el dólar se fue a 22 pesos. Meses después bajó a 18 y menos pesos por dólar, pero nunca nos dimos cuenta que el precio de la gasolina bajara.Necesitamos poner más atención. Lo bueno de México es que el Senado va a llevar estadísticas de los casos de cáncer, hecho que de poco va a servir porque, ni el Centro Médico de la Ciudad de México, el non plus ultra de los centros médicos, da la atención que un paciente enfermo requiere. Lo bueno de México fue que, tras los sismos, la gente que necesitaba una casa para rentar, se encontró con la novedad que, ante la demanda de vivienda, los precios de las rentas habían subido. Y eso que somos solidarios.Lo bueno de México es que Angélica Rivera, la esposa del presidente, dijo que, (tras haber sido descubierta), la Casa Blanca se vendería. Solo nos falta saber quién la compró, y, sobre todo, si se pagaron impuestos. Lo bueno de México es que, pese a que todas las ciudades tienen baches (y algunas hasta socavones), las calles no se pavimentaron, pero se reforzó la plancha del Zócalo capitalino al costo de muchos millones.Lo bueno de México es que ya están bajo proceso judicial algunos pillos que fungieron como gobernadores, aunque el dinero faltante nunca vaya a aparecer. Lo bueno de México es que, si deportan a los dreamers, el país saldrá ganando, según dice el Gobierno, aunque no tengamos trabajo para ellos (ni nosotros). Lo bueno de México es que Enrique Peña Nieto ya nos dijo que no todo se lo podemos achacar a la corrupción. Menos mal. (Eduardo Guerrero).