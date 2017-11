Lo creyeron débil, hoy Quirino es quien manda en Sinaloa

El primer año de Quirino. Los primeros seis meses lo sometieron a prueba. Hubo quienes pensaron que lo doblarían. Le apostaron a desequilibrar el arranque de su gobierno. Los poderes fácticos, que estuvieron muy de la mano con el malovismo jugaron sus cartas. En cuestión de seguridad, desataron una ofensiva tal que hicieron tambalear al recién iniciado gobierno quirinista. Pero no lo doblegaron. El respaldo que el gobernador Quirino Ordaz Coppel evidentemente recibía del Gobierno Federal se hizo patente. Los grupos delincuenciales que operan en Sinaloa ya entendieron que con esta administración no hay camino a ningún arreglo. Y que los operativos policiaco-militares continuarán en contra de todos los grupos por igual. La lucha sigue. En lo económico Quirino recibió un estado al borde de la quiebra. Los excesos del malovismo llamaban a una arremetida para meter a la cárcel a quienes se robaron los dineros del pueblo. Y cualquier otro hubiera lanzado todos sus misiles de inmediato presentando denuncias de todo tipo, contra el exgobernador Mario López Valdez y sus principales operadores. Pero Quirino decidió tomar el camino más largo. Pero comenta él mismo, el más seguro para que se aplique la Ley. Hoy queda claro que si hubieran presentado todas las denuncias que se han conocido hoy, los malovistas estuvieran riéndose de todos. Sin el sustento debido, fácilmente se hubieran puesto a salvo. Hoy las denuncias presentan sustento. La Secretaria de Transparencia y rendición de Cuentas Guadalupe Yan Rubio se fue al fondo de los casos. El propio extitular de la Función Pública Rafael Morgan lo reconoció. La ASE hizo su trabajo y documentó desvíos cuantiosos. Se modificó la Ley para darle mayores atributos a la ASE y una mayor efectividad a la STyRC. Hoy se tienen a dos exsecretarios malovistas inhabilitados y media docena de exfuncionarios de segundo nivel también. Pero lo mejor viene cuando la Fiscalía General de Sinaloa aplique sanciones penales. En lo político, los grupos en Sinaloa se equivocaron. No conocían a Quirino. Primero pensaron que podrían engañarlo. Segundo creyeron que las presiones lo harían cambiar de opinión. Y tercero hubo quienes pensaron que sería fácil manipularlo.

No lo conocían. Y hoy probablemente ya les cayó el veinte. Quirino tiene ya todos los hilos que se mueven en Sinaloa. Quirino es quien toma directamente las decisiones. Escucha, atiende, dialoga. Pero no hay quien influya en sus decisiones. Quirino hoy es el único jefe político en Sinaloa. Ya lo reconocen los grupos políticos del estado y los del centro del país también.

La Fenamm reconocerá a Pucheta. La Federación Nacional de Municipios de México a través de su Comité Técnico de Evaluación, acordó reconocer al alcalde de Mazatlán Fernando Pucheta con el Premio Nacional al Buen Gobierno Municipal 2017. El Comité Técnico Evaluador comunicó por escrito la decisión y adelantó que el premio será entregado en un evento especial que se realizará los días 29 y 30 de noviembre en el World Trade Center de la Ciudad de México.

El encuentro nacional de la Fenamm lo ha calificado como la jornada municipalista 2017. De acuerdo a los informes, Pucheta es el único alcalde sinaloense reconocido por su trabajo en esta entrega de premios. También se adelantó la posibilidad de que sea el Presidente Enrique Peña Nieto o en su defecto el Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, quien entregue los reconocimientos. Este encuentro coincidirá con las fechas claves en donde el PRI pudiera dar a conocer el nombre de quien será su candidato presidencial. De ahí que el evento cobre una mayor relevancia.