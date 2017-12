Lo del César al César

Quien realiza una labor para la que fue contratado merece recibir la retribución acordada, por ello no entregársele en tiempo y forma o retenérselo con cualquier pretexto resulta abusivo, máxime si cuando de ese salario dependen familias. Por dicha situación están atravesando once trabajadores temporales del área de Atención al Contribuyente del Gobierno del Estado, quienes a punto de cumplirse la primera quincena del mes de diciembre, no reciben aún lo devengado en la segunda de noviembre, y ni hablar de la parte proporcional, que dicen merecer, de aguinaldo. Son once cabezas de familia que están pidiendo lo justo, que además de ello les es necesario para el sustento de los suyos y que viven con el temor que la situación se prolongue más allá de Navidad. Y en su demanda como respuesta solo han recibido la promesa de una probable entrevista para llegar a un acuerdo de pago, que no es lo mismo que pagarles.