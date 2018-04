Lo importante es llegar a la final a como sea

Ciertamente las Chivas del Guadalajara no jugaron a nada frente a los Red Bulls que los dominó a lo largo de los 90 minutos, pero su principal culpa fue la de no tener contundencia y el cuadro mexicano con todas sus limitaciones logró la igualada de 0-0 que lo instaló en la gran final de la Liga de campeones de la Concacaf, algo que tiene feliz a sus millones de seguidores y finalmente es lo que cuenta.Una calificación muy meritoria para los tapatíos, luego de tan malos momentos por lo que ha pasado en la presente temporada en la Liga MX, la que practicamente ya la tienen perdida, pero con este resonante triunfo vuelve a renacer la ilusión de que el Guadalajara pueda estar en el mundial de clubes.Sin embargo, debemos ser muy claros, si los pupilos de Matías Almeyda tratan de mantener la estrategia táctica que mostraron frente a Red Bulls en su estadio de Nueva York, quien sabe si le vaya alcanzar para aspirar a la corona, ya que Toronto ya confirmó que es uno de los mejores clubes de la MLS y que en la Concacacaf ha sido verdugo de los mexicanos y en su propio terreno.Sino que le pregunten a las Aguilas del América y Tigres que no pudieron con ellos en sus propias canchas del estadio Azteca y Volcán de Monterrey, propiciándo con ello le desilusión de sus miles de aficionados de cada uno de los dos conjuntos supuestamente más poderosos por sus caras plantillas.El cuadro “gabacho” es tacticamente muy ordenado y en comparación con Red Bulls si tiene pegada a la ofensiva, algo que lo hace doblemente peligroso.Ni modo, no se nos hizo la final soñada entre América y Guadalajara en la Concachampions, pero a los que somos seguidores del cuadro orgulosamente mexicano nos tiene muy contentos y esperanzados de que pueda dar una gran actuación frente a tan complicado oponente y lo veamos en el mundial de clubes.Y para todos mis amigos americanistas de casa que se quedaron como las novias de rancho, entre ellos Jorge “Sapo” Cervantes, Rafael “Grande” Avendaño, Adrián Patiño, Rafael “rafaelito” Chávez, Javier el cantinero del 7 Mares, Óscar Torrero, Arturo González, Sergio Torres, Daniel Ramos, Alfonso Meza, Fermín Esquerra, Rolando Mendoza, Héctor “Tambora” Acosta, Oscar Siqueiros, Jorge Valdez y Alfonso Aceves y muchos y muchos más, les digo: Gracias por participar y los espero en la próxima concachampions.Le mandamos un sincero saludo a los hermanos Daniel y Alonso Macías Santos quienes no pudieron estar en la pasada final del torneo Stanza de veteranos con su equipo la Careada de los Jueves, debido a la operación que le realizaron a su mamá Doña María del Rosario Santos Enriquez de 78 años. La buena noticia es de que la progenitora de los llamados Hermanos Almada salió muy bien de la cirujía que le practicaron de una fractura que sufrió en la pierna derecha propiciada en un accidente casero y está en franca recuperación. Pronto alivio Doña María.