Lo inevitable

María del Refugio Félix, mejor conocida como Cuca de Arao, fue destituida como directora del Instituto para la Capacitación del Trabajo en el Estado de Sinaloa tras una semana de paro laboral de los trabajadores que la acusaron de despotismo, prepotente y algunas irregularidades.

Desde ayer su lugar lo ocupa Roberto Apodaca Byerly, decisión que descongestiona el problema que ya había traspasado la frontera de Ahome para convertirse en un conflicto estatal, ya que, en solidaridad de sus compañeros de Los Mochis, los trabajadores de las otras plazas también habían parado labores. Es decir, el Icatsin se había paralizado.

No era posible sostener a una funcionaria cuando los trabajadores no la querían y no había manera de convencerlos de que le dieran una nueva oportunidad. Las relaciones estaban tan friccionada, por lo que era difícil que los trabajadores depusieran su actitud. Ya no era necesario si los señalamientos tenían sustento o no.

Se espera que con la llegada de Roberto Apodaca, las labores se normalicen para bien de la institución.

No se vale que, una vez en funciones, el funcionario quiera tomar revancha. No es conveniente mano dura, pero tampoco dejar hacer y deshacer a los trabajadores sindicalizados. Que cada quien cumpla con su labor, para hacer de ese instituto un orgullo de los sinaloenses.