Lo mejor de una liga, invertir en la protección

Nos dio gusto ver que la liga de verano Diamante ya imitó el ejemplo de la Careada de los Jueves, pues para la presente temporada optó por contar con servicio de paramédico, en algo que nos parece una excelente medida porque va en beneficio de los propios jugadores.Por lo pronto, solo cuentan con un elemento, mientras que la Careada de los Jueves tiene dos, sin embargo, por algo se empieza y el simple hecho de que la directiva y delegados accedieran a contratar este servicio ya es algo muy positivo.Porque más que un gasto esto de tener servicio médico en las canchas, es una buena inversión, ya que el futbol, por ser un deporte de roce físico, suele propiciar que se lesionen con frecuencia los jugadores, sin faltar los conatos de infartos sobre todo entre los de mayor edad.Sin duda, se gasta mucho más en las tradicionales comidas que se hacen cada vez que termina un partido o bien en el consumo de las bebidas alcohólicas y en los apoyos que suelen brindar los patrocinadores a los jugadores llamados “caballos” y ahí nadie pega de gritos y que siga la fiesta.Por ello, sentimos que a partir de esto que comenzó a realizar la Liga Diamante, debería ser el inicio de que aflore la cultura entre todos los jugadores de apoyar causas como la de los paramédicos y más en las categorías de Veteranos y dejar en segundo término lo del derroche excesivo en chelas y comidas.Y como remate a nuestro comentario, que los presidentes de ligas sean los principales en promover ante los delegados este tipo de acciones y no traten de bajarle a los presupuestos, porque insistimos: es mejor invertir en la salud de los futbolistas que en otras cosas que al tiempo suelen ser más perjudiciales en la salud de los mismos.Seguramente no faltará que los detractores que tenemos, al momento de que les digan o lean este espacio nos estarán recordando con alegría el 10 de mayo, pero que conste nuestra intención no es terminar con la diversión de nadie en los campos deportivos porque a uno también le gusta el alboroto y macizo, no simplemente la de buscar que el fut de aficionados sea mejor en todos los aspectos.Recibimos un mensaje de parte de Salvador “Chalvatore” Viedas Esquerra, uno de los fundadores del equipo Uni Oro, solicitando la colaboración de la comunidad futbolera y en general para que donen sangre a favor de Roberto “Chicho” Corrales.El Chicho Corrales, quien cuenta con 74 años y jugó mucho tiempo con los áureos está hospitalizado en la clínica del Issste, debido a la diabetes y requiere del vital líquido para su recuperación.Su tipo de sangre es A+ y se espera que la raza responda para el buen amigo Chicho Corrales, saludos y que mejores pronto.