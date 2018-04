Lo que cuentan los choferes

Dicen los que saben que al escribir, ya sea un guion para la más galardonada película o el más chafa de los pasquines, enfrentar la hoja en blanco es lo más difícil. La inspiración a veces proviene estrictamente de la imaginación del autor, en otras viene de la mano de algo que se escuchó por ahí. En México, por allá en la década de los 80 (si no es que antes) apareció en los puestos de revistas el Sensacional. Eran (ignoro si aún se publican) unas novelitas ilustradas que tomaban inspiración de algún oficio; había Sensacional de albañiles, de traileros, de barrios, que no eran así que diga usted ejemplo de finura; sin embargo, su nombre dio origen a parodias que hoy en día se mantienen según el oficio que se le ocurra.Tomando eso como ejemplo, aquí va nuestro Sensacional de viajes vía la popular aplicación que empieza con U y termina con r. Los viajes ilustran y detrás de cada algoritmo que hay en un viaje están las historias que a veces comparten las o los choferes. Ser chofer implica no solo estar calificado para conducir, sino tener el pulso para saber cuándo respetar los silencios del pasajero y cuándo compartir pasajes de la vida o anécdotas.En los viajes vía aplicación conocí a un joven compositor que tenía colocados éxitos en las prestigiadas listas musicales de Billboard. En el trayecto el joven platicó que estudió Comunicación Social, pero desde muy chico le gusta componer canciones, había enviado muchas de ellas a cantantes y grupos famosos y como ninguna “pegaba” se había autoimpuesto un ultimátum para buscar empleo en algo relacionado enteramente con su carrera, en esas estaba cuando una de las piezas empezó a subir en las listas de éxitos y lo comenzaron a contactar varios famosos para que les diera canciones.Casi al terminar el trayecto confesó que “choferear” le ha permitido conocer historias para inspiración. En otro viaje, una conductora comentó que entrar al servicio le ayudaba, tanto como ingreso, como de catarsis, para superar su divorcio, luego de descubrir que su esposo la engañó por más de 10 años. Con honestidad, narró cómo se enteró (da para historia de programa de televisión de media tarde), cómo se sintió y que se decidió a buscar ayuda sicológica para superar el episodio. Luego vino una separación legal muy desgastante por el pleito de la pensión. Platicó que a ella le gusta manejar y su nuevo oficio de chofer le permitía sacarle partido a ese gusto, además de distraerse. Los viajes ilustran, y así sea en trayectos cortos, el algoritmo brinda la oportunidad de disfrutar el silencio, como de recibir un volante sobre algún determinado servicio, de probar galletitas o productos elaborados de manera casera que puede pedir hasta la puerta de su hogar, como también de conocer historias por demás interesantes, tanto como para hacer un Sensacional.