Lo que es el Salón de la Fama de Cooperstown

Coral Gables, Florida. (VIP-WIRE).- “Tengo tan mala suerte que en todo juego pierdo, aun cuando me considero el mejor tramposo del mundo”… Pantaleón Richadson.-Lo máximo en la carrera de un bigleaguer no es disparar 700 jonrones ni ganar 300 juegos ni tirar siete no hits o disparar cuatro mil incogibles… Lo es llegar al Salón de la Fama de Cooperstown.Y al terminar la Serie Mundial comenzará la campaña de invierno en la casona de la preciosa villa.Las labores de organización resultan febriles agotadoras. Y esta vez habrá actos especiales en homenaje al puertorriqueño Iván Rodríguez, a Tim Raines y a Jeff Bagwell, miembros de la comunidad de los inmortales desde el domingo 30 de julio de este año.Para los fines de semana de elevaciones en cada julio, esperan siempre en Cooperstown más de 40 mil personas que solo van al pueblo por los actos de esos cuatro días. Y allá residen solamente tres mil ciudadanos. Ya en 2014 recibieron 48 mil visitantes, el mayor número en la historia; y en los últimos 40 años nunca hubo menos de 35 mil turistas para seguir esas actividades.Desde 1936, cuando se eligió a los primeros inmortales, cuando aún el Salón de la Fama estaba en construcción, por lo que los elevaron en 1939, se han abierto 317 nichos, de los cuales 220 son ocupades por bigleaguers, incluso los tres de este año; 22 mánager, 35 para peloteros de las Ligas Negras; 30 ejecutivos y 10 umpires.Los nativos de Latinoamérica entronizados llegan a 12…: Juan Marichal y Pedro Martínez, de Dominicana; de Cuba: Martín Dihigo, Tany Pérez, José (El Diamante Negro) Méndez y Cristóbal Torriente; puertorriqueños, Roberto Clemente, Roberto Alomar, Iván Rodíguez y Orlando Cepeda; Rod Carew, de Panamá, y el venezolano Luis Aparicio.Durante los próximos meses de invierno, noviembre, diciembre, enero, febrero y marzo, generalmente los hoteles de la ciudad son suficientes para los visitantes.RETAZOS.- ** Pero, cómo hacen en Cooperstown para acomodar más de 40 mil visitantes cada julio, si ahí los habitantes apenas pasan de tres mil. Bueno, en el pueblo hay tres hoteles bastante buenos, turísticos, y en millares de hogares, no solo de la villa, sino también de unas 10 poblaciones cercanas, abren las puertas, y por unos pocos dólares dan habitación y comidas… **Aquellos primeros elegidos de 1936, para ser elevados al Salón de la Fama de Coopersown…: Ty Cobb, Walter Johnson, Christy Matewson, Babe Ruth y Honus Wagner… ** Hace 57 años fue la última vez que no se eligió a nadie, pero hubo seis años en cero, 1940, 1941, 1943, 1950, 1958 y 1960… ** Para la elección de este año se emitieron 459 planillas y 442 periodistas, el 96.3%, las retornaron con sus votos…Gracias a la vida que me ha dado tanto, incluso un lector como tú.