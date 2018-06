Lo que hay que oír…

Claro que hay dos caras, una para los suyos, otra para los demás. Florestán.



En tiempos de campañas, que viven su última semana, se oye de todo, unas cosas falsas, otras ciertas y otras redundantes, como cuando dicen que se comprometen a respetar la ley.



De Andrés Manuel López Obrador es de quien hemos escuchado estos pronunciamientos: No habrá persecuciones; no habrá confiscaciones; no habrá reelección; no habrá dictadura, es decir, lo que la ley dice y que impide: persecuciones, confiscaciones, reelección y dictadura.



De José Antonio Meade: se acabó la impunidad; habrá total transparencia combatiré la corrupción a fondo. Soy el mejor preparado. Impunidad, transparencia y combate a la corrupción, están previstos en la ley, y sí es el mejor preparado.



De Ricardo Anaya: Es una persecución política; ya expliqué todo, no hay nada que explicar; meteré al presidente Peña Nieto a la cárcel y también a Meade. Lo primero puede ser, pero hay una carpeta de investigación abierta en la PGR, sí hay cosas que explicar y, por ley, él no puede meter a nadie a la cárcel.



De los tres: Voy a ganar. Y de los mismos tres a los otros dos: andan muy nerviosos; andan desesperados.



De las cúpulas empresariales: Respetaremos el resultado de la elección; como organización no tenemos preferencias; no daremos un cheque en falso. El respetar el resultado y no tener preferencias –que las tienen– como organización, es un mandato legal. Lo del cheque en blanco es un lugar común que, además, algunos ya extendieron.



Del gobierno: El Estado garantizará elecciones pacíficas, lo que también es su responsabilidad constitucional.



Ya en esto, solo agregar dos: de la Federación Mexicana de Futbol a los mexicanos en Rusia: No griten Puto, y del autor: las campañas terminan el próximo miércoles, lo único documentado y confirmado.



RETALES



1. OPACOS.- Lorenzo Córdova, director del INE, reveló que a nueve días de las elecciones, solo 612, 17.4 por ciento de los tres mil 499 candidatos a un cargo de elección popular han registrado sus datos curriculares, es decir, el INE no tiene referentes de quién son y qué han hecho dos mil 887 candidatos. Así su transparencia. No quiero imaginar la de sus bienes y sus males;



2. REVELACIÓN.- El jefe de Gobierno de Ciudad de México, José Ramón Amieva, me dijo ayer que con el Nuevo Sistema de Justicia Penal, cinco mil delincuentes han salido de los penales capitalinos que, de tener 32 mil reos, ahora tienen 27 mil. Y que, efectivamente, cárteles del crimen organizado tienen relación con los narcomenudistas de Ciudad de México en Tepito, Iztapalapa, y por supuesto Tláhuac, que surten drogas, armas, lavan dinero y extorsionan;



3. ENCUENTRO.- Ayer se reunieron por primera vez en tiempos de campaña Andrés Manuel López Obrador y Cuauhtémoc Cárdenas, que ha condicionado su apoyo a quien rechace la reforma energética. El tabasqueño dijo que hablaron de este tema y que ahí van: poco a poquito, dejpagito.



Nos vemos mañana, pero en privado.