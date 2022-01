Lo que hemos aprendido de nuestras emociones

audima

Muy buenos días.

Durante estos días, hemos dejado que nuestras emociones aparezcan claramente. Esto nos sirvió para aprender a interpretar mejor lo que sentimos, para tener el control de sentimientos y emociones. También hemos aprendido a ser pacientes. A proteger la felicidad nuestra y la de los míos. A no compararme con nadie. A mirar el miedo a los ojos y a no permitirme especular. A dar pasos adelante. A entender que la motivación, no se mendiga. A comprobar que ser feliz, es bueno para la salud y también, que equivocarnos, sólo es otra forma de aprender de la vida. Que tengas un excelente día.