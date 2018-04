Lo que no se dice en los debates: fracaso total del libre comercio

Los candidatos a la Presidencia andan tras el poder, no en busca de una salida del hoyo de la crisis mexicana. La realidad suele dar portazos a quienes se preparan sólo para destruir al adversario, no para ofrecer soluciones a las crisis nacionales.Hoy martes el Senado ratificará el Acuerdo Transpacífico (TPP, por sus siglas en inglés), pero sin entender el fracaso en el libre comercio tanto en la firma original del Tratado de Libre Comercio para América del Norte en 1993 como en su renegociación actual con el gobierno de Trump: México carece de una estrategia de comercio libre porque tampoco tiene un modelo de desarrollo.El especialista en comercio exterior Arnulfo R. Gómez, investigador de la Universidad Anáhuac y en 1993 miembro de una comisión negociadora del TCL, señala dos realidades que indican que los tratados comerciales se firman sin una idea del comercio exterior:1.- En el periodo 1993-2017 pasamos de un déficit comercial anual con 29 países por -11 mil 894 millones de dólares a tratados con 36 países y un déficit de -56 mil 701 millones de dólares. Con 40 países el déficit acumulado en esos veinticuatro años fue de -784 mil 620 millones de dólares.2.- La razón radica en que se firmaron los tratados sin tener una nueva estrategia de modelo de desarrollo. El saldo ha sido un retroceso generalizado: del 9 al lugar 15 en posición en la economía mundial, el PIB per cápita cayó del lugar 43 al 73, como destino de la inversión extranjera pasamos del lugar 4 al 18, en materia de competitividad descendimos del lugar 34 al 51, como exportador bajamos del lugar 13 al 30 y --lo más importante-- el valor agregado en la exportación mexicana se redujo del 59% al 38%.Y a pesar de que las firmas de tratados se dieron como autógrafos de rock star, ahora México se va a meter, con la aprobación hoy martes en el Senado, en el Acuerdo Transpacífico. Al carecer de un modelo de desarrollo y de una eficaz planta productiva, dicen los estudios de Arnulfo R. Gómez, el saldo será de mayor déficit para México.Las cifras señalan que el saldo del comercio exterior de México con siete países de la zona del tratado de asociación del transpacífico en el periodo 1993-2017 fue de -131 mil 30 millones de dólares. Y los nuevo cinco países a partir de hoy martes aumentarán las cifras del déficit.La política de comercio exterior ha estado marcada por el libre comercio como ideología neoliberal.En México, revela el profesor Gómez en varios estudios, la desgravación unilateral del comercio exterior sin crear condiciones de competitividad ha llevado en el periodo 1993-1997 a un déficit con 149 países por 1.8 billones de dólares. En materia de competitiva México tiene desventaja en 108 variables y ventaja apenas en 18.Este es tema de candidaturas presidenciales, pero los aspirantes prefieren pelearse unos con otros, en lugar de ofrecer nuevas políticas de desarrollo. El riesgo de la democracia se localiza en la falta de sólido crecimiento económico con bienestar social. Los debates serán circo, no discusión de proyectos.-0-Política para dummies: La política es el poder devorándote.Si yo fuera Maquiavelo: “Al apoderarse de un Estado, todo usurpador debe reflexionar sobre los crímenes que le es preciso cometer, y ejecutarlos todos a la vez, para que no tenga que renovarlos día a día, y, al no verse en esa necesidad, pueda conquistar a los hombres a fuerza de beneficios”.Sólo para sus ojos:* Recuerde revisar todos los días el sitio www.seguridadydefensa.mx para enterarse de los juegos geopolíticos de poder.* Los debates suelen no cambiar tendencias electorales en el corto plazo, pero sí fijar puntos de medición de personalidades, caracteres y sobre todo propuestas. En este sentido, López Obrador fue el gran derrotado. Y para efectos de lo que viene, al morenista le esperan dos debates más como cámaras de tortura.* Lo malo para los candidatos radica en que sus aparatos partidistas, políticos y de propaganda no saben cómo capitalizar tropiezos y aciertos y los lopezobradoristas se han dedicado a repetir como periquitos que ganaron el debate.* Los equipos de campaña de los candidatos dicen que se mueven muy bien en el medio político de las redes sociales, pero todo se resume al uso de cuentas falsas y a repetir mensaje de que “ya ganamos”. Las redes son útiles para construir cadenas de alianzas reales, no para distraer con memes.* Famosas últimas palabras: “A título personal el apoyo del gobernador michoacano perredista Silvano Aureoles a favor del candidato priista-no priista José Antonio Meade”: Manuel Granados, presidente del PRD.