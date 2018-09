Lo que no se dijo en LMP

8.- Se efectuó en Guadalajara la asamblea anual de la Liga Mexicana del Pacífico y más allá de lo tratado e informado, el mensaje entre líneas, que a pesar de las mordidas en contra, la LMP sigue tan campante como el andarín del whisky. La traducción de lo anterior es que el circuito invernal goza de cabal salud a pesar de que desde los rumbos del verano les han tratado de envenenar el agua. Por lo menos, en este 2018 el intento de “descontón” de parte de la LMB no hizo efecto luego de que finalmente, la extensión del calendario hasta octubre y la idea del doble torneo resultaron un fracaso. También sin que se diga, el veto impuesto por Grandes Ligas a la LMB vino a ser factor que corre a favor de la LMP, la cual no dudamos traiga ente sus alforjas una gran noticia que por ahora no soltará. De hecho, tampoco dirá que el veto al verano le ayuda a mejorar enormemente sus vínculos con MLB. De esto se habrá platicado y de varios asuntos más. La LMP se sabe acosada por una liga que como la LMB, en las próximas semanas deberá definir de manera muy clara su cercano futuro, que no puede estar anclado en las posibilidades que ofrece el previsto calendario abril-noviembre de 2019. Que si alguien anticipa algo parecido a un “manotazo sobre la mesa”, puede que le esté atinando al “bingo”.

RESULTADO.- Mientras que este miércoles se estará definiendo al ganador de la serie Guerreros-Leones de la Zona Sur; en la Norte, los Sultanes de Monterrey que los veían ganadores en serie muy pareja ante los Toros de Tijuana. Fue en siete juegos que el equipo regio despachó a unos Toros que, creemos, no estuvieron este año al nivel de las ediciones anteriores. En cambio, muy mejorados los Sultanes, muy bien armados y con refuerzos que los hacen ver junto con los Acereros de Monclova, como los dos grandes favoritos para campeones del torneo de clausura 2018. Será la serie por el cetro de la Zona Norte, un muy buen duelo, sin favorito a la vista, luego de que ambos cuadros evidentemente fueron armados para ser campeones de liga. Y que nos perdonen en la Zona Sur, pero en la víspera pareciera que quien resulte su monarca, nada tiene que hacer ante estos dos trabucos. Ojo con el “pareciera”, que hablamos de percepción, no de vaticinio.

SUMARIO.- Muy machacado el tema, pero no se puede dejar de lado: no, definitivamente no debe existir la multipropiedad, así que se defina como “mal necesario”, “recurso válido” o “salvación”. En la LMB no se ha tenido ni el coraje ni la voluntad para erradicarla. La posibilidad de que la final de la Zona Sur se jugara entre Diablos Rojos y Guerreros, ambos propiedad del mismo dueño, no se puede ver como algo “normal” sino como repulsiva luego de que atenta contra lo que debiera ser la rectitud y la honorabilidad del deporte. Defenderla o justificarla es olvidar que los estatutos del Beisbol Organizado la prohíben y en este caso, la LMB la promueve. Los estatutos de Minor Leagues expresamente la condenan, mientras que en LMB se consiente. Un circuito profesional con un mínimo de decencia no lo permitiría por decoro, por (digamos) “decencia deportiva” pero al parecer estos dos términos desde hace mucho fueron borrados del diccionario del beisbol de verano mexicano.

DUDA.- ¿En serio que no hay poder humano o recurso legal alguno para sacar de la jugada a varios nefastos personajes que viven de la explotación del beisbol amateur en diversos estados de la República? ¿No hay quién le pueda decir al electo la clase de pelafustanes que viven del erario público ejerciendo dictaduras federativas al estilo del rémora Fredy Lugo en Baja California? Que si tanto apasiona el beisbol a AMLO lo mejor sería no defendiendo a los Olmecas en la LMB o buscando ingresar a los Algodoneros a la LMP. Cosa de correr a Lugo y buen avance tendrá su proyecto en materia de deporte. Nada más no salgan con que Lugo es un “chivo expiatorio” porque entonces sí, se enredó la pita.