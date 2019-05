Lo que se avecina en el Senado

A duras penas se acaban de aprobar la creación de la Guardia Civil y la reforma educativa, cuando se avecinan nuevas confrontaciones en el Senado por el segundo periodo de sesiones que se efectuará el 19, 20 y 21 de junio, en lo que entre otras iniciativas polémicas se discutirán: la consulta para la revocación de mandato y la ley reglamentaria de la extinción de dominio.

A como dé lugar, los legisladores y dirigentes del PAN, PRI, PRD no quieren que Morena saque adelante la consulta para la revocación de mandato porque no quieren que el presidente Andrés Manuel López Obrador aparezca en las boletas electorales en el 2021 en que se elegirá a gobernadores, alcaldes y diputados federales. Al menos no quieren que aparezca el mismo día de la elección federal. “Es que más que miedo, sienten pánico”, dicen los morenistas.

También ha levantado mucha polémica la denominada austeridad republicana, que ha enfrentado múltiples controversias constitucionales de parte de las bancadas panista, priista, perredista y de Movimiento Ciudadano, que se oponen a la reducción de los altos sueldos de los funcionarios públicos, en especial de los jueces y magistrados que también defienden sus altas percepciones con uñas y dientes.

Los denominados organismos autónomos como la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el INE, INAI, Banco de México y Tribunal Federal Electoral también buscaron el amparo contra la reducción de sueldos, no quieren ganar menos que el presidente y después que perdieron en la Suprema Corte de Justicia lograron sacar el acuerdo para que AMLO explique en qué se basó para fijarse su sueldo de 108 mil pesos. Exigen que sea mayor.

En la agenda legislativa, según la senadora Imelda Castro, también está la desincorporación del Consejo de Promoción Turística. Por lo pronto las bancadas preparan sus armas dispuestas a darse con todo en cuanto se empiecen a abordar estos temas en tribuna.



Popurrí. En medio de denuncias por desabasto de medicinas, circula en las redes sociales una especie de “warning” en la que se da a conocer el denominado “cártel de las medicinas, las consentidas de Narro”, en el que se denuncia que 10 grandes empresas farmacéuticas acapararon 241 mil millones de ventas al sector salud y que pertenecen o son allegadas al exsecretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong, al excandidato presidencial Roberto Madrazo.

También el mismo exsecretario de Salud José Narro, al exdirigente nacional del PRI Manlio Fabio Beltrones y al exlíder del Senado Emilio Gamboa, pero además AMLO acusa que este monopolio les quiere vender carísimas las medicinas. ¡Échese ese trompo a la uña!



ROBOS. El exdirigente del Comité Campesino Gilberto Irazoqui exige mayor vigilancia policiaca en el campo para frenar el enorme robo hormiga de maíz que se está suscitando en vísperas de las cosechas y que afecta el patrimonio de los campesinos.

“Se están llevando la cosecha en mazorcas, en costales, a bordo de camionetas, motocicletas y hasta en bicicleta”, aparte de los daños que provocan a todos los cultivos. Parece que no trabaja el grupo Gote.