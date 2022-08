Lo que se temía, Rocha involucra a UAS en conflicto

Dime de qué presumes…Y te diré de lo que careces. El gobernador dedicó su “semanera” para golpear nuevamente al PAS, y ahora sumó a la UAS. Rubén Rocha Moya se mostró sin filtros. Y aunque insistió en tener la “hipótesis”, repitió en todo momento que el Partido Sinaloense está infiltrado en la UAS, que sus principales funcionarios forman parte de ese partido y que utilizan los dineros de la universidad para cuestiones partidistas. En más de 15 ocasiones, Rocha Moya repitió la frase “respeto a la autonomía”. Pero su odio hacia Melesio Cuen, líder moral del PAS, lo llevó a incurrir también en una violación hacia la libertad que deben gozar la UAS como institución, y funcionarios y maestros que forman parte de ella. Rocha Moya dijo tener documentado, pero no probado, que el PAS es financiado por la UAS. Y que es común ver a directores de escuelas y funcionarios distribuyendo propaganda del PAS. Vamos por partes. Al interior de la UAS, de acuerdo con su rector, Jesús Madueña, hay quienes simpatizan o militan con diversos partidos políticos, como PRI, PAN, PRD, PAS y Morena. Y pidió al gobernador no involucrar a la institución en asuntos partidistas. Pero Rocha Moya no solo no atendió su llamado, ayer dedicó prácticamente toda su mañanera para hablar del PAS, Cuen y con extrema dureza a la UAS. Insistente en mencionar que él respeta la autonomía universitaria, y que incluso él la defendió en el sexenio toledista, pero condicionó su “apoyo” y entrega de recursos a la UAS si no cambian al secretario de Finanzas. “Porque no es de fiar”. ¿Esto no es intromisión? La estructura del PAS, que también está presente en la UAS, de acuerdo con Rocha Moya, es la misma que lo acompañó en su campaña. Y así sí que ni hizo mutis. El conflicto entre el gobernador y Cuen ha tomado un camino peligroso. Y Rocha Moya lo debe de saber.

Para el líder del PAS, Melesio Cuen, está claro. “Al gobernador le calientan la cabeza Enrique Inzunza y Alejandro Higuera”. Cuen se refirió a las declaraciones que lanzó Rocha Moya ayer. Le recordó al gobernador que desde que era senador había mencionado el tema del PAS y la UAS. Que los que hoy acusa son los mismos que estuvieron partiéndose el lomo en su campaña para hacerlo ganar. Pero señala que el fondo del coraje del gobernador es que “nosotros ya nos definimos políticamente con Adán Augusto. Eso no nos lo perdona Rocha”. El líder del PAS en Sinaloa comentó que al rector le corresponderá dar a conocer su posicionamiento como Universidad. “Pero está claro para nosotros que el enojo lo trae porque ya nos definimos para apoyar a Adán Augusto y ahí seguiremos porque es un proyecto que vendrá a mejorar el país y traer beneficios para Sinaloa”, apuntó.

El Líder nacional de Morena, Mario Delgado, anunció ayer que la elección de delegados en Sinaloa no se repondrá. Y adelantó que el congreso estatal será los días 20 y 21 de agosto. Así es que el gobernador se quedará con las ganas de sacar a los “pasistas” que fueron electos delegados. Al menos por el momento su propio líder nacional ya validó la elección que tanto coraje le ha generado a Rocha Moya y ha detonado una iracunda respuesta del gobernador contra el PAS, su dirigente, Melesio Cuen, y ahora ha incluido en el paquete a la Universidad Autónoma de Sinaloa.