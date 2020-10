Lo que sigue en la Japama

Cambio de camisa. El excandidato del PAN a la alcaldía de Ahome Miguel Ángel Camacho no tarda en hacer pública su salida del blanquiazul para adherirse a Movimiento Ciudadano. No es que este partido responda a los intereses ciudadanos, pero le sirve de plataforma para ser de nuevo candidato a la alcaldía por ¡tercera ocasión!, lo que por lógica vio que tenía vetado en el PAN. Camacho, “Mi Líder”, prepara su arribo a MC, paso que en forma sorpresiva dio el expanista Roberto Cruz y que si no es candidato del PRI a la gubernatura también lo dará Sergio Torres, secretario de Pesca estatal. De hecho, Christian Palacios, dirigente estatal de MC, ya reveló la jugada que trae y los personajes con los que está viviendo una luna de miel política.



La incógnita. Dicen que no hay duda de que el Tribunal Electoral va a sentenciar de nuevo al alcalde de Ahome, Guillermo “Billy” Chapman, y regidores que aprobaron que Pável Castro Félix como titular del Órgano Interno de Control, incumpliendo la Ley de Gobierno Municipal por obstruir la labor de la síndica procuradora Angelina Valenzuela Benites. Sin embargo, algunos dicen que esto es lo de menos porque Chapman y los regidores ya están curtidos en resoluciones del TEES. En lo que realmente está centrada la atención es en el alcance de la resolución. Algunos señalan que el TEES va a emitir la sentencia en contra de Chapman y regidores, y dejará sin efecto la designación de Castro Félix, pero otros no están muy convencidos de que suceda.



Aferrado. Pese a que está sentenciado por violencia política en razón de género, que lo inhabilita para ser candidato, dicen que el alcalde Chapman sigue empecinado en sus aspiraciones políticas en el 2021. Lo que dijo la delegada de Morena en Sinaloa, Carol Arriaga, le entró por un oído y le salió por el otro. Creyendo que tiene capital político, Chapman dijo ayer en Topolobampo que va a esperar el tiempo para revelar su intención política, porque “como se formó y tomó lo mejor del PRI, tiene disciplina política”. ¡Qué tal!



Lo que sigue. Se habla que los días están contados para Guillermo Blake como gerente general de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ahome. Si para algo va a usar el alcalde Chapman el resultado de la auditoría es para darle las gracias a Blake por sus servicios prestados para encumbrar a Diana Margaritta Rubio, actual gerente de Administración y Finanzas de la paramunicipal. Por algo ella impulsó la auditoría tras supuestamente detectar un manejo irregular de casi un millón de pesos en cuanto relevó en el cargo a Rodrigo Robles Álvarez. Por deducción, Blake Serrano está hasta el cuello de responsabilidad, por lo mínimo política, por el desaseo en el manejo de 60 millones de pesos que supuestamente se encontró en la revisión del manejo financiero de la paramunicipal.



En pie de lucha. Un nuevo grupo de productores del Valle del Carrizo se declaró en pie de lucha para lograr que la empresa Multigranos les pague la producción de trigo y maíz que le entregaron hace casi año y medio, además de que el gobierno federal les pague lo atrasado que les adeuda. Lo primero que acordaron es tomar la caseta de cobro de San Miguel el jueves próximo. De seguro ya los van a estar esperando policías, como ocurrió con los productores alineados a Morena que recién quisieron hacer lo mismo.



Resentido. La tardanza de la convocatoria para el cambio en la Junta de Sanidad Vegetal del Valle del Carrizo ya dio de qué hablar entre algunos delegados. Dicen que eso es porque Daniel Cervantes quedó resentido porque no se le permitió su reelección, lo que pretendía hacer pese a que los estatutos se lo prohíben.