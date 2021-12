Lo que tanto criticó Cuen de Salud que maquillaban cifras, ahora él lo hace

audima

Las cifras engañosas. En Sinaloa, y seguramente todo el país, nos engañan con las cifras de contagios por Covid-19. Por casi dos años, el actual secretario de Salud, Melesio Cuen, denunciaba una y otra vez que en Sinaloa se maquillaban las cifras de Covid. Hoy es más que evidente en esta nueva ola de contagios que se oculta la verdad, o por decir lo menos, el Gobierno no ha instaurado un mecanismo para sumar los resultados de pruebas de Covid-19 que se realizan tanto en el sector público como en el privado. Es precisamente en el sector privado donde las pruebas se realizan y el Gobierno no da cuenta de esos resultados. Ayer confirmamos 20 casos positivos de Covid-19 en Mazatlán en tan solo una familia. El informe oficial fue de 15 casos, pero en todo el estado. ¿De qué se trata? No es ocultando la realidad como se ayuda y orienta a la ciudadanía. También traen un enredo en los casos de Ómicron reportados en Sinaloa. Mientras Cuen declara que son cuatro casos “sospechosos”, el gobernador Rubén Rocha Moya declara que hay un solo caso. ¿Quién miente? O los dos lo hacen. En medio de este ambiente color de rosa que nos brinda el gobierno, las fiestas decembrinas continúan. La megafiesta del “Químico” convocada en el malecón de Olas Altas para despedir el 2021 sigue como si nada. Y los contagios continúan ocultándolos el Gobierno.

El peligro llega por mar. Mazatlán corre un doble riesgo de contagios de coronavirus como destino turístico. Uno es por aire, pues México no ha cerrado vuelos provenientes de países donde la Ómicron ya está obligando al cierre de negocios y suspendido fiestas decembrinas. Y por mar, pues los cruceros turísticos aglutinan pasajeros de diversos países que arriban al puerto. Precisamente por avión llegó el primer caso de Ómicron a Sinaloa. Y ayer se informó que el crucero turístico Carnival Panorama, con mil 400 turistas a bordo, presentó a 30 de sus pasajeros con síntomas de Covid-19. Este crucero no se le permitió su atraque en Puerto Vallarta, por considerar que representaba un riesgo para la salud al transportar pasajeros con posible Covid. En Topolobampo se negaron a recibir al crucero turístico MS Zuiderdam, pues 19 tripulantes fueron reportados con coronavirus. Su arribo estaba programado para este miércoles.

No le entiende, y su secretario de Finanzas, tampoco. El gobernador Rubén Rocha Moya primero había anunciado que echaría mano de un crédito por 800 millones para cerrar el año. Luego dijo que no, que serían mil 300. Posteriormente se retractó y dijo que siempre serían mil 500. Y ayer en su “semanera” declaró que se pudieron haber solicitado mil 600, pero quedó con 100 millones menos. Dos malas señales se mandan con estos anuncios. La primera que Rocha Moya no le entiende al manejo de las finanzas estatales. Que cedió a presiones y se puso nervioso. Y la otra es que por tratarse de un Gobierno federal de Morena y uno estatal del mismo partido, se entiende que el primero vendría en apoyo para segundo. Pero ese apoyo se tardó. El otro tema es que el secretario de Finanzas, Enrique Díaz Vega sencillamente no le encuentra la cuadratura al círculo. Que es poco tiempo, se acepta. Pero precisamente el tiempo apremia y Sinaloa no está para perderlo. El secretario de Finanzas lo mejor que ha hecho es no dar la cara a los medios de comunicación para ofrecer una explicación en torno a los créditos solicitados y el estado de las finanzas que encontró al recibir la actual administración. Con funcionarios como estos, Rocha Moya poco deberá de esperar para que saquen sus tareas. No es con una política del avestruz como se resuelven las cosas.