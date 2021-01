Lo que te checa

No se han terminado los diez días de este nuevo año y el desorden está a todo. El Capitolio de Estados Unidos anda que estalla, Trump con su cuenta suspendida y ni me hagan empezar con el chisme de la Kim Kardashian y el Kanye. El rebrote del COVID-19 se sigue llevando gente con todo y que existe vacuna, pero bueno... Dejémonos de cosas tristes.

Ya sé que he dicho que lo mejor está por venir aunque por el momento no parezca ni poquito, pero en algún lugar leí que la incertidumbre genera abundancia, así que aunque siga en duda lo que sigue, la prosperidad está de la mano.

Otra de las cosas que estuve escuchando recientemente es la canción de Man in the mirror de Michael Jackson. A pesar de que el Rey del Pop se nos fue hace algunos años, los mensajes siguen vigentes.

En esta canción (para los que no la han escuchado o puesto atención) habla de cómo para ver un cambio en el mundo, se tiene que empezar con uno mismo. Hablamos de cómo el mundo se está acabando por el calentamiento global pero no nos molestamos por separar la basura, hablamos de la gente prepotente en el Capitolio pero le hablamos de mala manera a nuestras autoridades, nos da coraje la pandemia pero no cumplimos el encierro y hasta escondemos cuando estamos enfermos.

Si es cierto aquello de que lo que nos choca nos checa, entonces es hora de trabajar en todas aquellas inconformidades que tenemos con los yemas y la sociedad, empezando por nosotros mismos.

De igual manera tomar todo aquello que admiramos de los demás y aplicarlo en nuestras vidas. Por ejemplo, yo admiro demasiado la determinación de mi hermana; aparte de ser una superalumna del Mochis y estar aplicando a universidades (shoutout que la aceptaron en Pepperdine University, que la verdad le costó mucho esfuerzo), da clases en el gym y estudio de danza de la Susy Arámbula.

Mi hermana, de apenas 18 años, tiene una superactitud de trabajar y una disciplina impecable, por eso este año espero parecerme más a ella. Yo sé que la condición no se hace de la noche a la mañana, y al día de hoy no me puedo dobletear sus clases, pero al menos ya estoy yendo a una. En fin, ante tanto caos en el mundo en pleno inicio del año, hay que tomar de lo malo lo bueno y pensar ¿qué hacemos nosotros para hacer del mundo un lugar mejor?

Ana en Rose.