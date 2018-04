Lo tardío del fuero

Los diputados locales en Sinaloa adelantaron que votarán a favor de la eliminación del fuero a los servidores públicos, como ya lo aprobó la Cámara de Diputados. Todos estuvieron de acuerdo en que los servidores públicos sean sometidos a la justicia en caso de cometer algún acto indebido. En esta coyuntura, los diputados opositores aprovecharon la recta para echarle en cara a los priistas de que si no se había aprobado esa iniciativa, era por su rechazo. La luz verde priista se está dando en forma tardía y lo lamentable es que se haga para sacar raja política en su favor en el proceso electoral. Sin embargo, esto es un avance para evitar los abusos de los servidores públicos y acabar con la impunidad oficial. Esto es en la letra. Lo que realmente va a importar es que los que imparten la justicia no simulen investigar a los servidores públicos para al final liberarlos de responsabilidad, aún cuando existan las pruebas suficientes. Esto no debe pasar.