Locatarios del Garmendia con adeudo millonario

¡Una ayudita! Son los locatarios del Mercado Garmendia, en Culiacán, los que ocupan que el municipio los apoye con créditos emergentes para poder cubrir el adeudo de los 3 millones de pesos que tienen con una constructora desde el 2011. Y aunque el alcalde Antonio Castañeda se comprometió a darles una ayudita para que salgan de este problema antes del plazo que se les fijo, les urgen unos prestamistas que le ayuden al Ayuntamiento a financiar el problema. Interesados, favor de comunicarse al teléfono (667) 758 01 00.Las bajas utilidades que tiene el sector de la masa y la tortilla han hecho que cierren 150 tortillerías en Sinaloa desde el 2017 a la fecha, de las cuales 25 son de Los Mochis, dice Lorenzo Garza Gastélum, expresidente de la Federación de Industriales de la Masa y la Tortilla en Sinaloa y empresario tortillero en Ahome. La pregunta es: ¿o están muy caras las tortillas, pues les venden muy caro el maíz y ya no es costeable; o ya de plano la gente se puso a dieta y no quiere comprarlas? Si alguien sabe, comuníqueselo al dirigente al (668) 818 60 95.Se solicita un hipnotizador en Guasave pa’ que haga cambiar de mentalidad a la raza que tiene corrales en sus viviendas para que accedan a moverlos de sitio y así prevenir múltiples enfermedades que se pueden generar al tener criaderos de animales cerca de las zonas habitadas, pues tal parece que los del sector de la salud ni los de ecología del municipio han podido hacerlos entender. Si te interesa el trabajo, échale la llamada a la mera mera de Salud, Silvia María Preciado, al teléfono (687) 871 87 06.Se solicitan unos focos de buena calidad, de esos que aguantan de todo, desde las inclemencias del tiempo hasta una pedrada, pa’ que los instalen en las lámparas de la colonia Primero de Mayo, en la ciudad de Guamúchil, ya que una queja constante de los vecinos de ese rumbo es que no tienen alumbrado público que sirva y tienen que salir casi al tanteo si necesitan algo en la noche. Si sabes dónde conseguir los focos, márcale al ‘chaca’ de Obras Públicas, Víctor Jaquez, al (673) 732 06 38.Con una inversión de más de mil 500 millones de pesos, la infraestructura turística de Mazatlán ya fue regenerada. Y tanta fue la satisfacción del presidente de la República, Enrique Peña Nieto, que prometió más recursos para impulsar el desarrollo de la actividad en Culiacán y Los Mochis. Así que, si usted tiene un changarrillo de servicios, quizá esta sea su oportunidad. Llámele al secretario de Turismo pa’ promover su proyecto, al (669) 915 66 00.