Logra Quirino que dos secretarios al mismo tiempo reciban a líderes pesqueros

No fue con uno... fueron dos. Los líderes pesqueros se mostraron satisfechos. Y es que no fue uno, sino dos los secretarios que al mismo tiempo los recibieron y comenzaron a analizar las propuestas para darles respuesta rápida. El titular de Hacienda, José Antonio González, y el de Sagarpa, Baltazar Hinojosa, a petición del gobernador Quirino Ordaz Coppel recibieron y se reunieron con los dirigentes pesqueros que demandan un precio preferencial del diésel. El primer intento de encuentro fracasó. Ordaz Coppel no pudo acudir a la cita por un desperfecto que sufrió el avión en que viajaba de Culiacán a la Ciudad de México. Aunque la avería no fue grave, el capitán decidió regresar al lugar más cercano, a Mazatlán. En el primer intento de reunión fueron recibidos por el subsecretario de Hacienda, Alfredo Torres. Y al decir de los dirigentes pesqueros, resultó un desastre, sin compromisos concretos, con una percepción de desinterés por solucionar las demandas. Pero el encuentro de ayer fue diametralmente diferente... y con resultados que satisfacen de entrada a los líderes pesqueros. Con la instalación de una mesa de negociación se inició el camino para resolver las demandas del sector pesquero. Quirino operó y dejó sentir el liderazgo que ejerce en Sinaloa. Pero también el aprovechamiento de sus contactos en el gabinete federal. Con la realización de este encuentro, el sector pesquero decidió no realizar ninguna marcha de protesta, como originalmente habían planteado.

Huele a Tianguis. Por lo menos veinte gobernadores en el país estarán presentes. Y alrededor de 40 mil citas de negocios se han programado en el marco de la realización del Tianguis Turístico Mazatlán 2018. A cuatro días de que arranque el evento turístico más importante del país en materia turística, Mazatlán está prácticamente listo para la celebración que será del 15 al 18 de abril. En el evento inaugural, como es ya tradicional, estará presente ya confirmado el presidente Enrique Peña Nieto y junto con él los más importantes inversionistas del país y de otros países invitados.

La tormenta que viene. Jaime Rodríguez Calderón, más conocido como el Bronco, está de regreso. El Tribunal Federal Electoral falló a su favor y fue incluido en la lista de los candidatos a la Presidencia de la República. La inclusión del Bronco desató toda una serie de comentarios que incluso de Morena y del PAN llegaron a descalificarlo. Y lo peor, poner en tela de juicio al Tribunal Federal Electoral (Trife). Saben que la decisión que emite el Trife es inapelable. Saben que las quejas y las denuncias que se presentarán ante el INE irán a parar al Trife. Y les hizo por decir lo menos “ruido” que permitieran que el Bronco aparezca como candidato independiente en la contienda presidencial. El Bronco sin duda le pondrá sabor al caldo. Con su lenguaje florido, seguro estamos de que se le lanzará a la yugular a Andrés Manuel López Obrador. Que por cierto ya traen desde hace tiempo pique. Y Margarita Zavala, candidata independiente, seguro estamos de que le va a tundir, y duro, a Ricardo Anaya, a quien culpa de haber secuestrado al PAN (cualquier parecido con el PAN Sinaloa es mera coincidencia). Entonces están suponiendo que la llegada del Bronco al final podría beneficiar a José Antonio Meade. Habrá que ver si la ventaja de AMLO es suficiente.