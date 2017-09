Logros incuestionables (II)

El buen desempeño del turismo en México ha despertado especial interés en la divulgación de las estadísticas del sector e incluso han surgido inquietudes sobre la evolución de algunos de sus indicadores.En mi entrega anterior abordé las razones que explican el importante incremento del turismo internacional para nuestro país en esta administración. En particular, me referí al crecimiento que tuvieron los turistas internacionales de 2013 a 2014, cuando el número de llegadas aumentó de 24.2 a 29.3 millones de turistas, es decir casi 5.2 millones más, una importante alza anual de 21.5 por ciento.A continuación presento algunas cifras que complementan dicha explicación y también responden a otras inquietudes que han surgido sobre el desempeño del turismo en los últimos años.En algunos espacios se sugirió que nuestro país no contaba con la capacidad para recibir a 5.2 millones de turistas adicionales de un año para otro. No obstante, en los últimos 5 años, de acuerdo con Datatur, el número de cuartos registrados en México se ha incrementado en promedio en más de 23 mil cuartos por año. En otras palabras, si estos 23 mil 595 cuartos se ofrecieron todos los días del año (23 mil 595 X 365), se tendría una oferta adicional de 8.6 millones de cuartos/noche y si tomamos en cuenta que en promedio se hospedan dos turistas por cuarto, se tendría capacidad para albergar a 17.2 millones de turistas.Además, la mayoría de los turistas en México no se hospedan en hotel, sino en una extensa oferta extra hotelera como son los tiempos compartidos, casas de familiares y los espacios disponibles en populares plataformas de alojamiento como Airbnb.Adicionalmente, hay muchos indicadores de muy diversas fuentes que confirman que durante años el turismo ha sido uno de los sectores más exitosos y que más contribuyen al bienestar de la población. Aquí unos cuantos.La mayor parte de los 11.7 millones de turistas internacionales adicionales que ha recibido el país en la presente administración llegaron por la vía área, y aquí no hablamos de encuestas o cambios metodológicos, son los registros individuales de Aeropuertos y Servicios Auxiliares, los cuales coinciden con los datos de Banxico y la Unidad de Política Migratoria de Segob.El número de vuelos y pasajeros internacionales también es consistente, la propia ASA reporta que entre 2012 y 2016 estos indicadores aumentaron 30% y 44% respectivamente, mientras que los ingresos provenientes de los viajeros totales, que también reporta Banxico, crecieron 49%, a 17 mil millones de dólares en ese mismo período.Si bien el turismo internacional ha crecido de manera muy destacada, con un 12.2% de crecimiento adicional en lo que va de este año, limitarse a las cifras internacionales también es perder la perspectiva, recordemos que 85% del consumo turístico lo llevamos a cabo los turistas residentes en el país.Los 226 millones de turistas nacionales el año pasado representan un 20% de crecimiento con relación a 2012. Este crecimiento es consistente con el aumento de 17% en el número de unidades dedicadas al transporte terrestre foráneo y turístico, las cuales sumaron casi 108 mil en 2016.El Inegi, otra institución autónoma, también ofrece algunas mediciones. Por ejemplo, que el empleo turístico ha crecido 11.7% en estos 4 años, casi el doble que el 5.7% del resto de los sectores; o que el PIB turístico lleva 9 trimestres consecutivos creciendo por encima del PIB total; o que estados con vocación turística como Quintana Roo y Baja California Sur llevan años creciendo mucho más rápido que otros que no la tienen tan desarrollada.Lo cierto es que México ha encontrado en el Turismo un poderoso medio para llevar desarrollo a sus comunidades y mejorar el nivel de vida de millones de mexicanos. Con todos sus logros, estoy seguro que nos puede dar mucho más, y esta administración está concentrada en asegurarse de que así sea.