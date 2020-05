López-Gatell abona al desconcierto, dice que Sinaloa va bien y es todo lo contrario

Las incongruencias de López-Gatell. El subsecretario de Salud debe saber que está bajo la lupa de los mexicanos. Borró al secretario de Salud, Jorge Alcocer, su jefe, al colocarse como el interlocutor del Gobierno Federal. Y por eso está más que obligado a hablar con la verdad en torno a la pandemia. Porque en México hay quienes le creen, también los que no le creen y otros lo ponen en duda. Lo que dijo Hugo López-Gatell ayer en su conferencia en referencia a Sinaloa, lo único que abona es a la incertidumbre. Y las dudas sobre la realidad que vivimos en esta pandemia. Por un lado, López-Gatell felicitó al gobernador Quirino Ordaz Coppel y al secretario de Salud porque la curva de contagios va a la baja. Así como lo hizo Cancún. Pero por el otro, Quirino lanzó un llamado ayer mismo a los sinaloenses para permanecer en casa. Para que no se relaje la situación, como se dio el pasado 30 de abril. El llamado fue para buscar contener los contagios. Quirino dijo que “estamos precisamente en los días críticos. Los de mayor riesgo. En el ‘de los contagios’”. Y mencionó que dentro de las cinco ciudades del país con mayor número de contagios, y desgraciadamente por el número de fallecimientos, está Culiacán. Por un lado, López-Gatell lanza campanas a vuelo. Y por el otro, la realidad que vivimos en Sinaloa. Ayer mismo, el gobernador entregó a la Secretaría de Seguridad Pública Estatal nuevas unidades que participarán principalmente en los filtros sanitarios y en brindar seguridad a los hospitales sinaloenses. ¿Por qué creen que hizo esto Quirino? Porque existe un inminente peligro de que los contagios se disparen en estos días. Y la seguridad en los hospitales es para prevenir lo que pudiera suceder. Al saturarse las áreas habilitadas para pacientes con Covid-19, la presión se tornaría crítica. La realidad nos golpea el rostro. Ayer, oficialmente se registraron 80 nuevos contagios en Sinaloa. De los cuales son 20 de Culiacán, 19 en Mazatlán, 16 en Ahome, nueve Guasave, por citar los de mayor incidencia. ¿Cuál baja?.

Reculón de López Obrador. El senador sinaloense Mario Zamora tiene sus propias lecturas de la fallida iniciativa que envió a los legisladores el presidente López Obrador. Pretendía abrogarse el poder que tiene el Legislativo para erigirse como el único autorizado para manejar el presupuesto. Al final, los legisladores morenistas que preparaban el asalto echaron mano de que López-Gatell, por cuestión de la pandemia, aconsejó que no era propicio. Y cancelaron la iniciativa. Lo cierto es que sacaron números y no contaban con los suficientes para sacar la orden de su jefe López Obrador. Desde el inicio, Porfirio Muñoz Ledo, de Morena, fue quien marcó la pauta de que no era ni conveniente y tampoco legal que López Obrador intentara con esa iniciativa pasar por encima del Congreso. El presidente debe saber, dijo Muñoz Ledo, que no es necesario modificar la ley. Que él puede modificar el presupuesto. Muchos otros legisladores morenistas pintaron su raya. El senador Rubén Rocha, de Morena, no lo hizo. Al contrario, adelantó su apoyo. Al final, con la oposición unida y morenistas inteligentes, se frenó tal iniciativa. El senador Zamora consideró que cuando la oposición se une, se obtienen resultados. Que el presidente muestra preocupación de lo que pudiera pasar en el 2021, cuando Morena perderá la mayoría legislativa. López Obrador cayó en la tentación de modificar la ley. Zamora dijo que tal vez se vuelva a intentar. Pero ya se vio cuál es el fondo del interés. Y no es lo de la pandemia.