López Obrador ante los poderes fácticos

Toda revolución es impredecible. Florestán.

Anoche en Tercer Grado, Leopoldo Gómez colocó como uno de los temas, la manera de relacionarse del presidente López Obrador con los centros de poder y en mi turno los decante en económico, político, eclesiástico, sindical y Trump, Denise Maerker añadió el poder real del crimen organizado y Leo Zuckerman el del Ejército, que se me habían pasado

Apunté que ante el frente empresarial había dejado en claro su compromiso de campaña: que no sería un gerente al servicio de quienes identificó como una minoría rapaz, que no han vuelto a tener la presencia ni la influencia que detentaron por décadas.

Frente a las Iglesias, por su formación, no ha tenido conflicto alguno. En el fondo es un hombre religioso y así lo predica cuando habla de Dios, de los pecados, de los perdones, de sacerdotes y pastores, de la pobreza franciscana.

En lo sindical, empoderó a su aliado electoral, la CNTE, y hoy enfrenta su intransigente realidad, y en el otro extremo, el regreso a la SNTE de Elba Esther Gordillo. Ahora como partido, Morena necesita formar su central obrera, que es en lo que está. A ver cómo.

Sobre las agencias, después descalificar a Fitch por rebajar la deuda de Pemex y dejarla al borde del bono basura, aceptó que Hacienda le metiera mano financiera, lo que los mercados leyeron bien, pero con precaución a la espera de sus siguientes decisiones de política económica.

Y respecto a Trump, critiqué el no tocarlo ni con el pétalo de un reproche, cuando ha reiterado que él respeta. Yo en lo personal no respeto lo que dice Trump de los mexicanos de aquí y de allá y lo que ha repetido sobre México, lo que es no tenernos respeto. Pero anoche en el programa, hubo consenso de que es inteligente no enfrentarlo para no provocar, dijo Leo, su furia.

Sobre su relación con las Fuerzas Armadas y ante el crimen organizado, mañana.

RETALES

1. OPERACIÓN.- Los secretarios de Gobernación y Seguridad, participaron ayer en la plenaria de los senadores de Morena con una línea del presidente: tienen que aprobar la Guardia Nacional que sin los votos del PRI, no saldrá porque el PAN y MC votarán en contra;

2. DIFERENCIA.- Olga Sánchez Cordero dijo al lado del presidente, que sí declaró la propiedad de un penthouse en Houston el que es copropietario su marido y que si no se hizo público fue por la secretaría de la Función Pública. Pero su titular, Irma Eréndira Sandoval, dijo que el sistema protege información de terceros a menos que lo pidan por escrito. Sánchez Cordero dijo que lo había dado; y

3. ELECCIONES.- Todo indica que Francisco Vega será el último gobernador panista de Baja California, que apunta para Morena, lo mismo que Puebla. A partir de la noche del dos de junio, Morena tendrá otros dos gobernadores que sumará a los de Chiapas, Tabasco, Veracruz, oficialmente Morelos y la CDMX.

Nos vemos mañana, pero en privado.