López Obrador, como Peña, Calderón y Fox, ignorante de la actividad pesquera

¿Qué pretende López Obrador? Desesperados, decepcionados, molestos y con una gran incertidumbre, cientos de pescadores y mujeres que laboran en el proceso del camarón salieron a las calles de Mazatlán. Le exigen al presidente López Obrador respuesta a las demandas del sector pesquero.

La falta de un subsidio al diesel marino, a la gasolina que es destinada para el sector pesquero, conducirán, aseguran, a la quiebra de un sector noble como es la pesca y que desde hace muchos sexenios ha estado olvidada. La esperanza que condujo a muchos de los que hoy exigen respuestas para el sector, los llevó a votar el 2018 por un “cambio”. Y hoy se sienten traicionados.

Los dirigentes del sector pesquero le han hecho llegar al presidente López Obrador por diversos medios, la petición de que se aplique un subsidio al combustible. La respuesta es el silencio. Los manifestantes hacen responsable a López Obrador de que cientos de pescadores se queden sin empleo y de que muchas mujeres que laboran en las plantas congeladoras se queden sin trabajo. Alguien le tiene que decir a López Obrador lo que representa el diesel para una embarcación camaronera.

Es el 70 por ciento del costo del avituallamiento. El problema para el sector pesquero es que el presidente no sabe, no entiende, lo que es el sector pesquero. Y no es exclusivo de López Obrador, tampoco Peña Nieto sabía, Felipe Calderón, Vicente Fox, y muchos de los anteriores. No saben que es el sector pesquero.

Y tampoco les interesa conocerlo. López Obrador ni siquiera ha de saber los términos y lenguaje pesqueros. Y ha de creer que los camarones no tienen cabeza y son de color rosita. Desconoce que los obreros del mar se juegan la vida en altamar para lograr traer buenas capturas. Desconoce las jornadas agotadoras de los atarrayeros. Las intensas horas de trabajo en las bandas de las congeladoras para seleccionar y empaquetar el camarón.

Labor que por cierto la hacen miles de mujeres. Ayer salieron los pescadores a protestar. Antes lo han hecho los agricultores. Hay protestas en Chihuahua y en Michoacán. Están tomadas varias sedes de la Comisión de Derechos Humanos. Las movilizaciones sociales se multiplican. El hartazgo ya está aquí. Y el presidente López Obrador no quiere darse cuenta.

Flota parchada. La falta de recursos económicos se nota en la actividad que se vio ayer en los muelles pesqueros de Mazatlán. A marchas forzadas, decenas de trabajadores están pintando, reparando artes de pesca y motores de la flota camaronera de Mazatlán. El arranque de la temporada camaronera es el 30 de este mes.

Atrás quedaron aquellos tiempos en los que las cooperativas y armadores tenían acceso a los créditos en bancos. Incluso un banco dedicado expresamente para atender las demandas de créditos y servicios para la pesca. Hoy, difícilmente, cooperativistas y armadores son objeto de crédito.

Hoy, el Gobierno los ha abandonado y dejado a la deriva. Y como pueden están “parchando” la flota. Los pescadores en el muelle del Parque Bonfil comentan que por lo menos esperan zarpar para el primer viaje de capturas. “Después Dios dirá”.

Focos rojos. México tendría que poner atención en lo que está sucediendo en estos momentos en Europa. En España, varias de sus ciudades regresarán al confinamiento este lunes. Los rebrotes de coronavirus son la causa.

En tanto, en Inglaterra, las autoridades destinaron 2 mil millones de dólares para fortalecer su sistema de salud y anunciaron el retorno al confinamiento para “salvar la Navidad”. ¿Y en México? Se hace todo lo contrario.