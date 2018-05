López Obrador contra empresarios: rudeza innecesaria

Cuando los detractores de Andrés Manuel López Obrador se enteren de que fue un fotógrafo de La Jornada, Carlos Ramos Mamahua, quien lo llevó en su moto para que alcanzara a llegar a la reunión anual de la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión, tendrán en ello material para entretejer alguna teoría de la conspiración. Otra más.



El video del instante en que AMLO arriba a bordo de una motocicleta a Santa Fe, se quita el casco y se despide del piloto «chocándola» en señal de agradecimiento se viralizó ayer en redes. Ello, luego de que lo compartiera Yuriria Sierra, periodista ubicada entre los críticos del Peje y quien será, con León Krauze, moderadora del segundo debate presidencial del INE, a celebrarse en Tijuana el próximo día 20.



Los usuarios de Twitter arriesgaban teorías sobre qué defecto le iban a encontrar al hecho de que AMLO llegara en motocicleta: que si era un montaje, que si la moto era robada o tenía infracciones o las placas vencidas, «etecé».



Lo que sabemos es que el «rescate» de AMLO se dio a raíz de que su vehículo quedó atrapado en medio de una congestión vial. Es decir, fue un hecho fortuito, una aventura que ya alguno de sus protagonistas habrá de contar. Lo único que por nuestra parte le podemos adelantar es que la anécdota fue de lo más divertida.



Respecto al fotógrafo, sus compañeros y excompañeros «jornaleros» le llamamos el Mamahua por su segundo apellido, y es un apasionado de las motos desde antes de llegar a La Jornada, siendo apenas un veinteañero, allá por 1990. Un servidor era por entonces reportero de ese diario, hoy tan vapuleado por una crisis financiera interna, pero también por su cercanía con el proyecto de AMLO. Es un periódico de izquierda al que se acusa de haber sido el mayor beneficiario de la publicidad oficial en los años en que López Obrador fue jefe de gobierno de la hoy CDMX. La Jornada ha sido objeto de numerosos ataques en la guerra sucia contra Andrés Manuel, desde acusaciones a la directora Carmen Lira y sus principales colaboradores (que su asistente le renta una casa al hijo mayor del Peje, por ejemplo), hasta cuestionamientos a su línea editorial, supuestamente inclinada a favor de AMLO y en contra del resto de los contendientes.



EN SU CARA. Si López Obrador no hubiera podido llegar a la más importante reunión anual de los empresarios de medios electrónicos de comunicación, nadie le habría creído que se quedó atorado en el tráfico. Su ausencia sería tomada como un desaire, pues el evento se da en medio de la más fuerte confrontación que el muy probable próximo presidente de México haya tenido con el empresariado nacional. De hecho, varias crónicas del acto de la CIRT consignan que hubo tensión a lo largo de la intervención de AMLO.



Lejos de tratar de apaciguar las aguas tras el desplegado que publicó ayer el Consejo Mexicano de Hombres de Negocios (al que se unieron la Coparmex y la Concamin) para defender a los empresarios señalados por AMLO de formar parte de «un compló» para frenar su llegada a Palacio Nacional, el candidato de Morena les respondió en un tono todavía más agresivo al acusarlos de ser «una minoría rapaz» que tiene «secuestrado al país» y que «en buena medida son responsables de la tragedia nacional».



Lo dijo allí, en la CIRT, frente a un auditorio lleno de hombres y mujeres que también son empresarios, que también son poderosos y que, quiérase que no, se sintieron aludidos.



Pero qué necesidad, diría el finado Juanga. Un acto de rudeza innecesaria que resulta, como los memes de Ricardo Anaya, «insoltin and unacceptabol».



En alguien debe caber la prudencia, y al que le toca en este caso, estimamos, es al hombre que se encuentra a un paso de dirigir los destinos de nuestro país. Dalái, Peje, dalái.