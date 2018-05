López Obrador en Tercer Grado

Ahora falta que eliminen el Pacto de Caballeros en la política. Florestán.



Andrés Manuel López Obrador fue el primero de los cinco candidatos que participarán en esta segunda temporada de Tercer Grado, que conduce Leopoldo Gómez, vicepresidente de Noticieros Televisa, y que ayer durante hora y media atendió las preguntas del mismo Leopoldo, Denise Maerker, Carlos Loret, Leo Zuckerman, René Delgado, Raymundo Riva Palacio y el que esto escribe.



En un primer apunte quiero recuperar lo más noticioso de sus respuestas, sin que su enumeración sea en orden de importancia, que ya lo decidirá usted, lector, y destaco lo que dijo que haría de ganar la Presidencia, que da por descontado:



-Que no piensa reelegirse que es la única debilidad que ve en su máximo héroe histórico, Benito Juárez.



-Que no utilizará la consulta popular para darle la vuelta al Congreso, que eso es propaganda.



-Que no piensa en reformas durante los tres primeros años de gobierno, que serán a partir de las elecciones de 2021.



-Que contempla una Ley de Punto Final, que no habrá venganzas ni persecuciones y que la lucha contra la corrupción será a partir del uno de julio.



-Que la consulta de revocación de mandato no será bianual, sino al tercer año de gobierno, dentro de las elecciones federales intermedias.



-Que no le preocupa el desarrollo económico, que seguirá, ni la corrupción, que combatirá con su arribo a la presidencia, sino la violencia.



-Que los empresarios que integran el Consejo Mexicano de Negocios que firmaron ayer el desplegado donde lo condenan por recurrir a ataques personales y a descalificaciones infundadas, son en su mayoría, dijo, una banda de malhechores que no quieren dejar de robar, ni perder privilegios ni negocios.



-Que Carlos Slim salió a defender el aeropuerto por intereses personales o enviado de Carlos Salinas.



-Que Elba Esther Gordillo es un chivo expiatorio.



-Que una minoría rapaz está a cargo del gobierno.



Ya la semana que viene detallaré, ampliaré y comentaré sus respuestas.



Pero el programa como ejercicio periodístico, no tiene desperdicio.



Y la calificación dependerá de cómo lo vea cada quién, si está a su favor o en su contra.



Ya no hay espacio para las razones.



RETALES



1. ROZÓN.- Salvo una pequeña diferencia por la que ofreció una disculpa, la primera entrega de la serie de Tercer Grado queda para el análisis de electores y de especialistas;



2. MÉTODO.- Para que René Juárez pudiera acceder directo a la presidencia del PRI, Claudia Ruiz Massieu pidió licencia a la secretaria general, para que, en su ausencia, el turno se corriera al secretario de Organización, él. Ya con el cargo, terminó la licencia temporal y Ruiz Massieu regresó a su posición; y



3. ESTRENO.- René Juárez se estrenó ayer en debates como presidente del PRI en Radio Fórmula con Damián Zepeda, del PAN, programa que por cierto cumplió 24 de transmisión ininterrumpida. Y el martes estará en Si Me Dicen No Vengo, con los mismos interlocutores. Hay interés por verlo en el debate.



Nos vemos el martes, pero en privado.