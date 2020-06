¿Realmente saben lo que hacen? El Gobierno tomó una decisión. Y eso lo saben, costará muchas vidas. Del lunes que se anunció el reinicio de actividades al miércoles, oficialmente se registraron 3 mil 912 nuevos contagios de Covid-19.

Se disparó el número de contagios, como también el número de personas fallecidas, que ayer llegó a las 11 mil 729. Queda claro que López Obrador sabe de manejo de epidemias, lo que nosotros tenemos de astronauta.

Con sus expresiones de distracción para que los mexicanos miren hacia otro lado en lugar de poner atención en lo que nos está afectando. Y nadie de su gabinete es capaz de orientarlo. De aconsejarlo para que no siga incurriendo en errores que hoy nos están costando vidas.

Porque las decisiones de López Obrador no ponen en juego cargos públicos. Tampoco para medir qué partido es más fuerte y cuál es débil. Hoy, las decisiones que se están tomando cuestan vidas. Luego de que el lunes 1 de junio el Gobierno Federal diera por iniciado el desconfinamiento y reanudación de labores, López Obrador como que la pensó mejor y advirtió que si no se respetan las indicaciones de salud, se volvería a cerrar todo.

López Obrador está tomando decisiones que costarán muchas vidas por Covid-19

¿Por qué no actuar en prevención? ¿Por qué se juega en estos momentos delicados con la vida de los mexicanos? Cada quien tendrá que responder por las decisiones que se han tomado. El presidente, las autoridades de salud, los gobernadores y los alcaldes. Estos últimos están siendo llevados a la “fiesta” del reparto de responsabilidades. Y habrá que ver qué tanto salen afectados por no adoptar medidas precisas. Y no incurrir en improvisaciones como la percepción que se tiene del Gobierno Federal.

La nueva realidad en Sinaloa. Con 220 nuevos casos reportados oficialmente ayer, el estado inició el regreso gradual de las actividades. Claro está que los contagios que se den en estos primeros días de junio se verán reflejados en dos semanas. Y cuidado.

Porque en los principales municipios de Sinaloa la movilidad en los tres primeros días de junio es mayor al 50 por ciento. Cientos de vehículos circulan por las ciudades. Los mercados reanudaron sus actividades con mayor presencia de clientes. Muchos de quienes caminan por las calles no portan cubrebocas.

Sinaloa llegó ayer a los 632 muertos. Y ya no se trata solamente de que la capacidad hospitalaria sea rebasada por el número de contagiados. ¡No! Lo que se entiende en este momento es que la letalidad de quienes se contagian es muy alta. Más del 14 por ciento. Es una especie de condena a muerte por fusilamiento. Te salvarías en caso de que las carabinas se atascaran. Cosa que solo en algunas películas sucede.

De Ripley. Como es sabido, Ricardo Rodríguez renunció como titular del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado. Hasta ahí todo bien. El presidente López Obrador designó como su relevo a Jaime Cárdenas. Pero don Jaime es ni más ni menos que asesor y abogado de Manuel Bartlett, titular de la CFE. Pero ahí no queda todo.

Don Jaime está casado con María de la Luz Mijangos Borja, la fiscal anticorrupción que tuvo en sus manos la investigación de las 23 casas y 12 empresas de Bartlett. Y pues ya sabemos que Bartlett fue exonerado de la denuncia por corrupción. Y eso que ya cambiamos.

Y no son lo mismo. Pues ya se está viendo que no son lo mismo. Están resultando peor que los priistas y más cínicos que los panistas. Y todavía lo niegan. Y lo peor, todavía hay quienes aún les creen.

El barrio está de luto. Nuestro vecino Alonso murió víctima de Covid-19. Su hija está delicada y su esposa dio positivo. La muerte toca nuestras puertas. ¡Cuídense!