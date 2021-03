López Obrador se equivoca al no atender las demandas de las mujeres mexicanas

Se equivoca, señor presidente. A las mujeres, nadie, absolutamente nadie, las puede manipular. Y más cuando se trata de su exigencia de respetar su vida. El presidente López Obrador ordenó previo al Día Internacional de la Mujer, celebrado ayer, instalar vallas de acero de 2 metros de altura frente al Palacio Nacional. Craso error. López Obrador intentó justificar la instalación de vallas. Dijo que “es mejor poner vallas que granaderos frente a mujeres”. Por qué no mejor atender a las mujeres. Por qué no mejor escucharlas y sus reclamos sean resueltos. No es posible que en la manifestación de ayer frente Palacio Nacional, en el techo del inmueble se colocaron a militares con rifles de alto poder y miras telescópicas. ¿De qué se trata, señor presidente? López Obrador ha mostrado una y otra vez un marcado desdén a los reclamos de justicia de las mujeres. Siete de cada 10 mujeres en México sufren violencia. Eso no será suficiente para que el gobierno de López Obrador coloque el tema como algo prioritario. Pero no. López Obrador, en sus intentos por justificar la falta de respuesta a los reclamos justos de las mujeres, echa mano a su discurso de siempre. Atrás de las manifestaciones están los enemigos de su gobierno, dijo. También, como siempre, culpó a los neoliberales. Y para no dejarlos ir lisos, también acusó a los medios de comunicación. El Palacio Nacional se convirtió en una fortaleza fuertemente custodiada por cientos de elementos de seguridad. “Un Congreso que sesiona con vallas, tanquetas y excesos de policías, es simplemente una dictadura”. Esto escribió el 2013, ni más ni menos que el hoy líder del Senado, Ricardo Monreal.

Leer más: ¡Pacta con el crimen y pone vallas a mujeres!

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

¡Aguas! El Gobierno Municipal lo adelantó. Mazatlán se quedará por 12 horas sin servicio de agua potable. Este es problema que pudiera agravarse porque alcaldes, regidores y funcionarios han tirado su trabajo para irse a buscar otro cargo. El servicio de agua potable es una de las responsabilidades clave de un gobierno. Servicios elementales como el agua potable, recolección de basura, alumbrado público y seguridad es lo que está más que obligada a cumplir una administración.

Una buena. Agentes de la Policía Municipal de Mazatlán lograron aprehender a cuatro sujetos que podrían ser los presuntos gatilleros que dieron muerte a un hombre en el interior del restaurante Casa Country. Una mujer resultó lesionada. La Policía se movilizó con eficacia. Lograron primero ubicar el vehículo en el que huyeron los delincuentes. Y localizaron otras dos unidades que circulaban sospechosamente por una zona y fueron detenidos. Entre los cuatro presuntos responsables, léalo bien, está un agente en activo de la Policía Ministerial y otro expolicía jubilado. Será interesante saber los pormenores del caso, más cuando hay policías involucrados.

Leer más: La mafia rumana y el trato especial

Se fue con guaruras. “El Químico”, Luis Guillermo Benítez, dejó el cargo desde el pasado sábado. Pero no fue así con los “guaruras” que tenía a su cargo. Los custodios siguen con “El Químico”. Al menos ayer se le observó ya “licenciado del cargo” con sus guaruras. ¿Pues dónde queda lo que tanto criticaban? Se supone que ya no es alcalde en funciones. Se supone que anda buscando la cercanía con la gente para que lo elijan como su candidato. Puede ser legal que siga con guaruras pero no es moral. Prometieron ser diferentes a los anteriores. Han dicho al cansancio que no son iguales a los que se fueron. Pues no. Están resultando peores. Y la muestra está en Escuinapa, Mazatlán, Culiacán, Ahome y Guasave, curiosamente gobernados por Morena.