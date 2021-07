López Obrador sí está enfermo

Manuel Andrés López Obrador, erigido como presidente de México, es un enfermo mental, lo cual es evidente por todas sus actitudes, declaraciones y decisiones. Yo lo noté de inmediato desde que se postuló candidato a la Presidencia por primera vez, esgrimiendo las típicas estupideces de la absurda y desleal demagogia populista revolucionaria izquierdista inventada por los judíos de Londres, Inglaterra, para producir a fines del siglo XVIII (1789), la descabellada, infernal y horrenda revolución francesa.

En una cafetería, siendo ya candidato MALO (Manuel Andrés López Obrador), tres universitarios (un maestro y dos estudiantes) admiradores de él, pidieron mi opinión sobre el candidato: mi respuesta fue tajante: “es un psicópata”. Esa opinión no les agradó y la plática se terminó. Es inaceptable que las universidades no sirvan para elevar y ampliar la capacidad de percepción y de juicio y, con ello, la sensatez que da lugar a la moralidad y la más alta virtud y calidad humana.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

López Obrador padece megalomanía, complejos diversos, delirios, alucinaciones, fantasías, desequilibrios, psicosis y paranoia o esquizofrenia, lo cual es necesario que los psiquiatras definan públicamente. Algunas de las evidencias son su adhesión a la masonería, al protestantismo y al izquierdismo populista de la demagogia revolucionaria que tantos males ha acarreado a México y al mundo.

López Obrador no sabe lo que es México y no sabe nada de proporciones ni del fondo de la situación y del ambiente. No estudia y no piensa, porque está en la condición de retraso mental que lo coloca en el absurdo papel de un adulto que actúa como un niño menor de edad: caprichudo, necio e intratable.

Leer más: “La tienen difícil, porque no tenemos precio”: afirma AMLO al crimen organizado

Síguenos en