López Obrador visitará Sinaloa

Desde lo más íntimo del primer círculo de Andrés Manuel López Obrador nos informan que el presidente electo de México visitará Sinaloa el próximo 17 y 18 de septiembre.



La gira en el estado tiene la finalidad de agradecer el respaldo de los sinaloenses y ratificar las propuestas, así como las necesidades de los diferentes sectores de Sinaloa.



Seguramente habrá reuniones con productores agrícolas, empresarios, así como los alcaldes y legisladores electos de Morena.



Por cierto, ayer el presidente electo publicó un popular video en el que dice “me escapé, un ratito, para practicar beisbol”. Previo a la práctica de bateo ratifica su apoyo e impulso al beisbol. Además, señala que está comprometido y convencido de promover el deporte.



Anuncia que van a crear escuelas de beisbol y de formación para maestros de educación física en el sureste, centro y norte del país. En su visita a Sinaloa posiblemente estaría dando avances en el tema del equipo de los Algodoneros de Guasave, ya que una de sus promesas de campaña fue que regresarán a la Liga Mexicana del Pacífico. Así que muy atentos.



PRI. Ayer platicábamos de la renovación del PRI en el estado, a quien no se puede descartar y definitivamente será uno de los nombres que estará en la terna final para la dirigencia del tricolor en Sinaloa es Aarón Rivas Loaiza.



Esto ya que cuenta con un perfil muy negociador, es identificado como priista de cepa y es muy bien visto por los diferentes grupos políticos del partido.



Además, cuenta con una probada lealtad al gobernador Quirino Ordaz Coppel, durante su periodo de diputado fue el principal aliado y resolvió los temas hacendarios y administrativos, muchos lo ven como un político que resuelve.



Recordemos que quien llegue a la presidencia del Comité Directivo Estatal del PRI asumirá un partido muy criticado, golpeado y que dejó de ser la primera fuerza política, todo estará en contra. Ni hablar del tema financiero porque se sabe que ni en el nacional menos en los locales habrá presupuesto.



Quien también suena para la dirigencia del PRI, pero de Ahome es la diputada local, Fernanda Rivera Romo. Así que muy atentos de lo que está por venir en el Partido Revolucionario Institucional.



Agenda. Hablando del PRI, durante reunión plenaria de los grupos parlamentarios acordaron que impulsarán una agenda de justicia social. También que serán una oposición firme, crítica, vigente y constructiva.



Por cierre de sexenio, el presidente de la República ha dado entrevistas a diferentes medios, en los que asegura que no fue sus negativos o el efecto Peña Nieto el que hizo perder al PRI en las pasadas elecciones. Desafortunadamente el mandatario nacional no asume su responsabilidad y sin duda, terminará con negativos altísimos.



Entre lo que sí reconoce es que le falló la estrategia de comunicación social, principalmente en el tema de la casa blanca, al permitir que su esposa, la primera dama saliera a aclarar dicho tema.

El talón de Aquiles del presidente fueron las redes sociales, hasta el último año logró conectar, pero la percepción siempre fue negativa y estos medios se convirtieron en caja de resonancia de sus errores.



Turismo. El día de ayer en Surutato se llevó a cabo el encuentro entre el presidente municipal de Badiraguato, Óscar Lara Salazar; el secretario de Turismo estatal, Marco García Castro, así como integrantes de la iniciativa privada para poner en marcha proyectos del sector turístico, programas de capacitación y promoción del destino. Adelantaron que Badiraguato está en camino de convertirse en pueblo señorial, lo cual sería una muy buena noticia para mostrar la otra cara del municipio.



Memoria Política. “Enseñar es aprender dos veces”, Joseph Joubert.