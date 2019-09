Lorena mueve a todo el estado. Los huracanes no tienen palabra de honor. Nadie puede confiar en ellos. Ya pasó con Ismael. Y no hay por qué confiarse. La presencia del huracán Lorena, cerca, muy cerca de las costas sinaloenses, provocó que los sistemas de prevención de desastres en Sinaloa se activaran. Hicieron bien. Aunque haya quienes lo consideren excesivo. Hasta anoche, solo lluvias se habían registrado en Mazatlán, en la zona sur de Sinaloa, pero también en la capital, Culiacán. Las autoridades educativas tomaron la decisión junto con Protección Civil de suspender las actividades escolares. Como debía ser. No hay por qué poner en riesgo la vida de estudiantes y trabajadores de la educación. A lo largo del día de ayer se mantuvo el monitoreo del huracán. Y aun cuando por la noche se comentaba que no ofrecería peligro alguno para Sinaloa, al que solamente aportaría lluvia, el gobernador Quirino Ordaz Coppel pidió a los sinaloenses no confiarse y mantenerse alertas de los avisos oficiales del estado del tiempo. Habrá que mantenerse alertas. No bajar la guardia y preparados ante cualquier eventualidad.

Nada seguro. Los seis panistas que fueron designados como “consejeros nacionales” no la tienen segura. Tendrán que superar el filtro de la Asamblea Nacional. Ahí se vota por una lista final que arroja quienes serán los consejero nacionales. Y muchos se quedan en el camino. El tres veces alcalde de Mazatlán, Alejandro Higuera, nos comentó por qué la Comisión Permanente Nacional del PAN eligió a los cinco sinaloenses para consejeros sin considerar al Comité Directivo Estatal. Esto pasó porque el estatal, a cargo del expresidente Sebastián Zamudio, no pudo instalar una asamblea estatal por falta de quórum. Y además porque quienes fueron elegidos como consejeros tuvieron que aprobar un examen ante los comités municipales. Este fin de semana se instalará la Asamblea Nacional y ahí se definirá la lista final de quienes integrarán el Consejo Nacional del PAN.

Convertir las crisis en oportunidades. Evitar que se estrangule a las actividades productivas más importantes de Sinaloa es un reto. El Gobierno Federal (el de la cuarta T) decidió en su presupuesto 2020 castigar a la agricultura, a la pesca, al turismo y la ganadería. Los titulares de todas esas dependencias estatales estarían en posición para convertir esa crisis en una oportunidad y demostrarle a los sinaloenses de qué están hechos. En Pesca, el secretario Sergio Torres lleva camino realizado en todos los campos pesqueros de Sinaloa como para identificarse en la lucha de los pescadores por un mayor y mejor presupuesto. Otro es el tema educativo. El Gobierno Federal decidió castigarlo. Y ahí se encuentra el mazatleco Juan Alfonso Mejía en la defensa de la educación. Con números y hechos medibles, el Gobierno Federal puede valorar lo que se ha hecho. Avances reales, medibles que hoy se tienen. Ahí está el segundo lugar nacional en la Prueba Planea al escalar del lugar 26 al segundo sitio nacional. Son datos duros. No demagogia. Y qué decir del campo y ganadería sinaloense. Dos actividades reconocidas nacional e internacionalmente. Actividades que demandan apoyos reales que les permitan seguir compitiendo en los mercados internacionales. Pero no solo eso, que se fortalezca la actividad que da empleo y beneficios a miles de sinaloenses. Estos son los retos por enfrentar. Y que antes de que hagan crisis, deberán de colocarse al frente de las demandas de pescadores, maestros, turisteros, agricultores y ganaderos.