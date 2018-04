Los 10 bigleaguers en las Menores

Coral Gables, Florida. (VIP-WIRE).- “Esa muchacha estudia natación porque quiere ser caminadora en Venecia”… Joey Adams.Entre los 10 primeros de las Menores, que consideran scouts y periodistas, deberían estar en Grandes Ligas, aparecen dos dominicanos, un hijo de dominicanos nacido en Elizabeth, New Jersey, y dos venezolanos. Un estudio realizado durante los entrenamientos y la primera semana de la temporada dice que el número uno es Ronald Acuña, de Venezuela, 20 años de edad, considerado mejor bate y mejor outfielder que los cinco en el roster de los Bravos.Número dos, Álex Reyes, 23, nacido en New Jersey, de padres dominicanos. Pitcher derecho de los Cardenales. En unos pocos días con el equipo grande ganó cuatro juegos, perdió uno y dejó efectividad de 1.57 en 46 innings. Lo mantienen en Triple A. En cuarto lugar aparece Willie Adames, 22, de Dominicana, shortstop de los Rays, con seis años por las Menores.Número siete, Gleyber Torres, venezolano a quien los Yankees prepararon para sustituir a Derek Jeter, pero el holandés, Didi Gregorius se apropió del puesto fildeando y bateando. Torres ahora entrena también en segunda y tercera bases.El octavo es Francisco Mejía, de Dominicana, 22 años de edad, a quien los Indios solamente le han dado la oportunidad de demostrar su calidad en 13 turnos al bate en Grandes Ligas. Todos los reportes dicen que este muchacho está preparado ya para recibirles a lanzadores del más alto nivel. Los cinco estadounidenses de la historia y sus puestos según el informe…: 3° Nick Senzel, Rojos, 22 años, 3B… 5° Willie Calhoun, Rangers, 23, utility… 6° Michael Kopech, 22, Medias Blancas, pitcher derecho… 9° Jack Flaherty, Cardenales, pitcher derecho, 22… 10° Steven Duggar, 25, Gigantes, center fielder.Estos 10 prospectos deben terminar la temporada en Grandes Ligas y entonces los fanáticos se harán la lógica pregunta…: “Pero bueno, ¿y por qué tardaron tanto en establecer a tales peloteros a la altura que merecían?”. Los propietarios de equipos tienen la respuesta en su nuevo estilo de mercadeo para invertir menos en los honorarios.RETAZOS.- ** Solamente tres peloteros fueron firmados este año por más de 100 millones de dólares, y apenas dos negociaron por más de cinco temporadas, Eric Hosmer (Padres), 144 millones, y Yu Darvish (Cachorros), 126 millones…** Los médicos y los trainers de los Tigres muy entusiasmados por la buena respuesta de Miguel Cabrera al tratamiento de su cadera lesionada el jueves. Tras batear un hit y pisar la primera base, cayó a la tierra y quedó tan adolorido, que el mánager Ron Gardenhire lo sacó del juego…** Tal día como hoy, 8 de abril, pero de 1974, en Atlanta, Hank Aaron superó el récord de los 714 jonrones de Babe Ruth, con batazo contra lanzamiento de Al Dawling (Dodgers).Gracias a la vida que me ha dado tanto, incluso un lector como tú.