Los 10 mejores cambios antes de míster waiver

Coral Gables, Florida. (VIP-WIRE).- “El beisbol es mucho deporte para ser considerado un negocio, y mucho negocio para ser considerado un deporte”… Philip H. Wrigley.-La pregunta de la semana…: Hoy hace 80 años, porque ocurrió el 2 de agosto 1938, se jugó el beisbol en Brooklyn diferente. ¿Cuál fue ese hecho?La respuesta…: El gerente general de los Dodgers de Brooklyn, Larry MacPhail, convenció al presidente de la Liga Nacional, Ford Frick, para que dejara a su equipo jugar con pelotas amarillas, fabricadas por Frederic H. Rahr. En Ebbets Field, durante un doubleheader, con los Cardenales de visita, comprobaron que esa pelota la veían mejor los jugadores y el público. Realizaron algunos otros juegos con las pelotas de color, pero la tradición pudo más. En 1970 se probaron pelotas color naranja, promovidas por el propietario de los Atléticos, Charlie O. Finley. Otra vez fueron rechazadas.Yankees tranquilos,. “Los Yankees no juegan pendientes de los Medias Rojas” dijo ayer el mánager Aaron Boone, “porque cuando comiencen los playoffs, todos estaremos en cero. En otra competencia”.“La manzana es muy buena para hacer crecer el cabello. Adán y Eva la comieron y se les puso la cosa peluda”… “Sábados Felices”Placas de Cooperstown.- Réplicas de las seis placas de los elevados el domingo al Hall de la Fama, han salido a la venta. Son idénticas a las que reposan en Cooperstown, pero no metálicas sino acrílicas. Cada una cuesta, 39.95 dólares Chipper Jones, Vladimir Guerrero, Trevor Hoffman, Jim Thome, Jack “Gato” Morris y Alan Trammell.Las mejores adquisiciones.- Entre los más interesantes y positivos cambios de peloteros antes del límite de anteayer, sin waiver, destacan los de Manny Machado a los Dodgers. El shortstop de Hialeah, de 26 años, cambia por completo la fisonomía de esa alineación… El mexicano Roberto Osuna, de 23 años, y cuatro en Grandes Ligas, puede ayudar seriamente a los Astros si el mánager A. J. Hinch logra que evite las suspensiones por agredir a su esposa… Los Diamondbacks necesitaban al venezolano de Villa de Cura, Eduardo Escobar, de 29 años de edad, y ocho en las Mayores, porque juega en todas las posiciones del infield y batea para promedio y con poder.Ocho más.- También destacan Tommy Pham y Chris Acher a los Rays, Ian Kinsler a los Medias Rojas, J. A. Happ y Zach Britton a los Yankees, Cole Hamels a los Cachorros, Brad Hand y Adam Cimber a los Indios… ¡Éxito, muchachones!“Más mujeres que hombres abandonan el hogar, porque nosotros no sabemos hacer la maleta”… Josep McKadew.-ATENCIÓN.- Puedes leer todo el archivo reciente de “Juan Vené en la Pelota” si entras en internet por “el deporte vuelve a unirnos”.Gracias a la vida que me ha dado tanto, incluso un lector como tú.