Los 16 del Modern Era Committee

Coral Gables, Florida. (VIP-WIRE).- “No hay meones más meones que los tomadores de cerveza”…Trapichito.--o-o-o-oTodavía hay quienes no informan desde dónde escriben. Hoy y mañana son Días del Correo.Ernesto A. Figueroa O. de Hermosillo, comenta y pregunta…: “Creo que el tiempo de Adrián González con los Dodgers ha terminado, después de ver cómo llegó Cody Bellinger exitosa primera temporada. A mi parecer por su edad y buen bate, el mejor lugar para Adrián sería la Liga Americana como designado, y primera base en interligas. ¿Qué opinas tú de Adrián como bigleaguer, como persona, y cómo ves su futuro de jugador?”.Amigo Nesto…: Buen bateador este nativo de California, ya fuera de los Dodgers, vía Bravos y hacia otro equipo. Es interesante lo que crees de su futuro. Como persona no sé. No lo he tratado.Narciso Torrealba, de Acarigua, pregunta…: “¿Cuáles son los números que avalan el escándalo japonés de Shohei Ohtani? Porque a la edad de 23 años, para destacar en las Grandes Ligas, por supuesto tiene que ser un fenómeno en letras mayúsculas”.Amigo Chiso…: Lo que están pagando por este muchacho no es lo que ha hecho, sino lo que está por lograr en su carrera. En cinco temporadas japonesas, Shohei ganó 42 juegos y perdió 15, con efectividad de 2.52, en 85 apariciones, 543 innings, lo que pone su promedio de innings lanzador por salida en cerca de seis y dos tercios. Al bate, promedio de 286, 48 jonrones, 166 carreras impulsadas y 13 robos.Gilberto y Roger Méndez, de Maracay, preguntan…: “¿Quiénes integran el Comité de la Era Moderna y en qué se basan para elegir peloteros al Hall de la Fama de Cooperstown… Y por qué los novatos estadounidenses, así sean unos fenómenos, reciben el sueldo mínimo en Grandes Ligas y a los japoneses les pagan enormes sueldos?”.Amigos Gil y Ro…: Este año el Modern Era Committee está integrado por 16 personas, seis bigleaguers que fueron elevados al Hall de la Fama, George Brett, Rod Carew, Dennis Eckersley, Don Sutton, Dave Winfield y Robin Yount, más otros dos que también tienen nicho en Cooperstown, el mánager Bobby Cox y el ejecutivo John Schuerholz, ambos de los Braves. Los otros, Sandy Ánderson, gerente general de los Mets; Paúl Beeston, expresidente de los Blue Jays; Bob Castellini, presidente de los Rojos; Bill DeWitt, presidente de los Cardenales; David Glass, presidente de los Royals; el periodista Bob Elliott; y los historiadores Jayson Stark y Steve Hird. Basan su elección en la carrera de cada pelotero, incluso su aporte a los títulos ganados por sus equipos, su aporte al beisbol como deporte y como espectáculo y su comportamiento ciudadano… Si les pagaran sueldos mínimos a los japoneses no vendrían, porque en Japón les pagan más.Gracias a la vida, que me ha dado tanto, incluso un lector como tú.