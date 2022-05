Los Beatles mazatlacos, los caprichos personales

audima

México es un país lleno de magia, su historia, tradiciones, mitos hacen que el mexicano sea un ser singular. El turismo que nos visita viene con la intención de conocer, de introducirse, aunque sea por breves momentos, de esa fantasía de imágenes que lo envolverán para conocer e intentar entender lo que es México, lo que es Mazatlán, y de esa manera convivir con esos elementos tan diferentes al resto del mundo.

Y no me refiero sólo a los pasajes y lugares que conservan la mística prehispánica porque nuestro país no es sólo eso, su amalgama ha sido capaz de crear nuevas culturas a lo largo de su historia, de su integración a una nueva cultura, con respuestas tan especiales a esa unión de sangres que ha sido capaz de crear nuevas imágenes, respuestas a esa fusión de todos los tiempos en que nos hemos expresado.

Mazatlán no tuvo un desarrollo prehispánico de renombre aunque sus elementos sean muy valiosos, como son las Piedras Labradas, Chametla, Escuinapa con su pirámide de conchas y una gran cantidad de Estelas que se encuentran diseminadas por su territorio. Pero dio un paso muy importante al principio de nuestra etapa actual al crear el único centro histórico en el pacífico de gran importancia y calidad, superior a cualquiera, aún a los que tuvieron más “historia” que nosotros.

Obras realizadas llenas de capacidad y belleza y de gran beneficio ya que muestran la forma como se fue desarrollando la ciudad. Calles estrechas, como pasillos, cuya función era la circulación de carros de mulas, donde sus construcciones y atractivos detalles nos muestran influencias externas, Alemania, España, Francia, que se adaptaron para responder a un clima diferente hasta determinar el sistema constructivo propio de la época y del lugar.

Todo ese devenir artístico nos empuja a vivir con una modernidad donde podremos observar, por todos lados, manifestaciones artísticas, siempre con respuestas a inquietudes que dan un punto de orgullo a su modernidad, pero que, a la vez, requieren de apoyo para desarrollarse y ser exhibidas.

Es por eso que teniendo un poquito de sensibilidad y conocimientos, sería increíble rechazar lo que somos y activar y mantener elementos de otras culturas, con méritos y atractivos muy altos pero que no tienen nada que ver con nuestra cultura. Más me preocupa el hecho de atreverse a nacionalizar unos Beatles Mazatlecos, que el gasto que esto representa ya que con eso promueven méritos externos como si fueran superiores a lo que en esta ciudad podemos encontrar, es una pena.

No hay pretexto para decir lo contrario cuando nuestros caprichos son superiores a lo que la ciudad en realidad requiere, muchas organizaciones y colegios estarían dispuestas a ayudar para, con inteligencia y verdadera cultura, hacer válidas nuestras expresiones y activar zonas, rutas y detalles que ahí están y que, con seguridad, no las valoramos por el hecho de verlas a diario.