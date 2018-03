Los Cachorros de 2018 hasta la Serie Mundial

“Las solteras usamos la mejor ropa interior cuando vamos a ver al novio… Las casadas cuando van a ver al médico”… La Pimpi.-Coral Gables, Florida (VIP-WIRE).- Coral Gables, Florida. (VIP-WIRE).- Si los consentidos Cachorros estuvieron 108 años en espera entre una Serie Mundial ganada y la otra, ¡¿qué importa haber esperado durante todo el 2017, después de la sonada victoria de 2016, para volver a sorber la champaña de octubre en este 2018?!... Digo yo, no.Además, por otros motivos, Wrigley Field no podía ser escenario del clímax de octubre. Por ejemplo, desde las tres Series Mundiales ganadas por los Yankees en 1998 (Padres), 1999 (Bravos) y 2000 (Mets), ningún equipo ha aparecido dos años seguidos en el clásico del otoño.Lo sufrido por los Cachorros en la temporada anterior fue el hangover, la cruda, la resaca, el ratón, por las delicias haberle ganado cuatro de cinco juegos a los Indios.El año pasado estuvieron fatales hasta El Juego de Estrellas, pero después la recuperación fue tal, que se metieron en su tercer año en el mundo de los playoffs, porque en esos tres meses anotaron 50 carreras más que el resto de la Liga. Ellos tienen el roster y el mánager, Joe Maddon, necesarios para ganar.La mayoría de los que supieron cómo ganar hasta la Serie Mundial hace dos años, figuran en el equipo, como Kris Bryant, Antony Rizzo, Addison Russell, Kile Schwarber, Ian Happ, Javier Baez, Wilson Contreras and Co.Y el gerente general, Theo Epstein, sustituyó a Wade Davis como cerrador con Brandon Morrow, quien viene a ser el cuarto cerrador del club en los últimos tres años. Morrow logró una notable temporada con los Dodgers en 2017.Y con Carl Edwards, Pedro Strop, Justin Wilson, Steve Cishek, Brian Duensing y Mike Montgomery, el mánager Maddon cuenta con el material soñado por todo mánager. Él dice que tiene el mejor bullpen que ha visto en su vida.En cuanto a la rotación, es, en el papel, de las más notables, con José Quintana. Yu Darvish, Jon Lester, Kyle Hendricks, Tyler Chatwood, y Eddie Butler.De todas maneras, hasta fanáticos de otros equipos desean siempre que los Cachorros ganen. Les sobra appeal.RETAZOS.-n Boston consideran que el outfielder miamiense de 30 años, J. D. Martínez, solucionará la falta de poder del año pasado, cuando apenas sacaron 168 jonrones. Esperan que Jota De dispare no menos de 40…Anunció su retiro, el lanzador zurdo mexicano, Óscar Rivera, nativo de Magdalena de Kino, de 36 años. Como lo informa Puro Beisbol, lanzó en México con cuatro equipos, y también tuvo experiencia en Estados Unidos por las Menores. En todo ese recorrido dejó récord de 82-78, 3.53 y un juego perfecto en postemporada, cuando en 2005, con los Leones de Yucatán, les ganó 1-0 a los Guerreros de Oaxaca…Otro zurdo mexicano, Óliver Pérez, buscaba ayer un equipo de Grandes Ligas que lo contratara.Gracias a la vida que me ha dado tanto, incluso un lector como tú.