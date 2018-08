Los Charros de ahora y los Charros del futuro

Guadalajara, Jalisco (VIP-WIRE). “No... no puedo aprender español, porque me cuesta mucho pensar con eñes y con acentos”.... Yogi Berra.-GUADALAJARA será pronto la ciudad más poblada del mundo, porque uno puede, legalmente, tener sexo en un parque, en un automóvil, en la acera, donde sea. Ahora son aquí cerca de siete millones de personas.Los Charros de Jalisco se preparan con más vehemencia para el futuro, que para la campaña 2018-2019. Y no porque le resten interés al presente, sino porque quieren llegar a ser pronto lo que en el beisbol llamamos una dinastía.Una dinastía es un equipo que gana campeonatos seguidos.Nadie en ninguna de las categorías del beisbol puede estar seguro de que ganará un campeonato ni siquiera los Medias Rojas de este año, ni los Yankees entre 1959 y 1960.Lo que sí puede y debe cada equipo es prepararse lo mejor posible para ganar juegos. El juego de hoy y el juego de mañana. Pero más importante aún, los juegos dentro cinco, 10 o 20 años.El cuarteto de oro del beisbol: Salvador Quirarte, Armando Navarro, Ray Padilla y Roberto Castellón ven ya con sus largavistas personales lo que serán los Charros de Jalisco.No solo trabajan con niños y jóvenes en la Academia de Verano, que funciona en el estadio del equipo, sino que ahora acondicionan dos campos de juego, con iluminación y todas las comodidades al lado de esa casa.“Nuestra idea es que los muchachos puedan entrenar y jugar de ocho de la mañana a 12 de la noche” me dijo Castellón. Y agregó…: “Pero no es solo preparar peloteros para el profesional lo que nos inspira, porque hay algo mucho más importante, como es que quienes pasen por estas instalaciones sean buenos ciudadanos durante toda su vida”.Armando Navarro, quien durante más de 30 años soñó con el regreso de los Charros a Guadalajara, está tan feliz, que parece gallina con nueva camada de pollitos. Salvador Quirarte ha hablado hasta con el comisionado Rob Manfred por el bien de la pelota mexicana. Ray Padilla y Roberto Castellón trabajan prácticamente todo el día, con la vista y el corazón puestos en lo mejor de lo mejor.Nada los detendrá, imposible.RETAZOS.- ** Fin de semana de Alan Trammell en el estadio de los Tigres, el Comerica Park, con motivo de su elevación al Hall de la Fama de Cooperstown han presentado el libro acerca de su vida, titulado simplemente “3” (número de su uniforme), de Tom Hage… ** Los Yankees dijeron ayer que ignoran cuándo podrá regresar a juego el slugger Aaron Judge, fuera de acción hace un mes por fractura de la muñeca derecha, golpeada por un lanzamiento. El progreso ha sido lento… ** Acerca del cerrador Aroldis Chapman, estará dos semanas sin jugar por tendonitis en la rodilla izquierda. El martes pudo lanzar solamente seis veces para home. Ayer era examinado por dos médicos del equipo.Gracias a la vida que me ha dado tanto, incluso un lector como tú.