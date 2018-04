Los Dorados deben redondear la faena

Un gol y jugar ante sus aficionados son las dos grandes ventajas que tienen los Dorados para su definitivo duelo de hoy frente aToros de Celaya que le permita avanzar a la semifinal de la Liga de Ascenso MX.Son factores que debe capitalizar al máximo el cuadro de casa, consciente de que enfrente tendrá a un rival muy peligroso y dotado de mucha experiencia en sus filas, motivo por el cual los dirigidos por Francisco Ramírez deben jugar con mucha inteligencia en la cancha.Para los astados no será mucha presión competir en patio ajeno, ya que en la jornada 13, y cuando los Dorados cayeron en su segunda mala racha, los vencieron de manera clara y contundente.Hoy, los celayenses llegan en circunstancias adversas, pero eso no les va a quitar su peligrosidad y obligará al Gran Pez ser más precavido y consistente en su accionar, para evitar cualquier sorpresa que lo pueda dejar fuera de la antesala por el título.En lo particular, creemos que los Dorados tienen todo a favor para colarse a la siguiente instancia; sin embargo, primero se deben jugar los 90 minutos que faltan y luego ver si el esfuerzo de esta noche les alcanzó para seguir con vida.Y, desde luego, le hacemos una abierta invitación a la afición de Culiacán para que apoyen con todo hoy al Gran Pez.es el que le servirán a los aficionados al futbol de todo el mundo con el duelo semifinal de la Liga de Campeones de Europa que protagonizarán los cuadros del Real Madrid de España y el Bayern Múnich de Alemania.Los españoles son los bicampeones del máximo circuito de clubes a nivel mundial, y los alemanes por sexta ocasión consecutiva ya tienen la corona de la Bundesliga.Se trata de dos verdaderos colosos de este deporte y su duelo los especialistas lo han calificado como la final anticipada.Por lo tanto, el espectáculo y la calidad en la cancha está asegurada para que ofrezcan dos partidos de un altísimo nivel competitivo.La otra serie la protagonizarán la Roma de Italia y el Liverpool de Inglaterra, la cual nos parece también muy pareja, pero sin los reflectores que tiene el otro cotejo semifinal de la Champions.El equipo Regenérate Clínica de Heridas que milita en la Liga de los 60 y Más todavía no se recupera de la suspensión de dos partidos que sufrió su líder René Aguilar y ya entró en otra polémica, pues se anda divulgando que en el choque que sostuvieron el jueves pasado frente a Pumas jugaron buen rato con 13 jugadores en la cancha sin que el árbitro se percatara de esa anomalía. ¿Sería una acción premeditada? Ahí queda.