Los Dorados invaden el nido de las Águilas

Bueno, si los triunfos no llegan en la Liga, cuando menos que se disfruten en la Copa, y esta noche los Dorados de Sinaloa van por su tercer encuentro sin perder al visitar a las Águilas del América en la cancha del estadio Azteca.Obviamente, se trata de una salida muy difícil para los sinaloenses, porque si en su pecera consiguieron igualar frente a los emplumados, para el partido de hoy la situación pinta muy diferente.Por la jerarquía del cuadro de Primera División, el América es marcado favorito, por lo que Dorados tiene la obligación de enfrentar con buena actitud el choque y si no lo llegaran a ganar, lo menos que deben mostrar son agallas y dignidad deportiva.El Gran Pez viene de igualar 1-1 frente a Correcaminos de la UAT, para seguir sin conocer el triunfo en el torneo de la Liga de Ascenso, y los de Coapa empataron 2-2 ante Pumas con tan solo nueve elementos en la cancha.Si usted es de esos a los que le gustan las apuestas, sea muy cuidadoso y más si se anima irle a Dorados, porque aunque anda bien en la Copa, el rival que tiene hoy no es un cuadro de poca monta.Agustín “Chivero” Cansdales, quien es el responsable de la recolección de los 35 dólares para el juego de la NBA entre Celtics y Suns que disfrutarán los jugadores de la Careada de los Jueves en su gira anual por la ciudad de Phoenix, informó que ya son 11 los que cubrieron su boleto para tal efecto.Ellos son: Rodolfo Ruiz Cortez, Jaime Bonilla, Cruz Humberto Rubio, Antonio Velázquez, Rubén Castelo, Maximino Padilla, Martín Gómez, Juan Carlos González, Arturo González, Alonso Macías y Sergio Mariscal. Les pide a todos los demás convocados que se reporten a la brevedad, ya que el límite de pagos quedará cerrado en fecha próxima.También se les hace un llamado a todos los que conforman la delegación sinaloense a que comiencen a abonar a lo referente al transporte y el hotel, pues se requiere de efectivo para poder cumplir con estos dos elementales rubros.La salida de la gira gabacha está programada para el martes 6 de noviembre por la mañana y a la llegada los “cuichis” serán recibidos con un convivio que ofrece el paisano Miguel Jiménez, hermano del guasavense Gildardo, quien también forma parte del equipo que participa en la tradicional Copa Food City.Hay que tener mucho valor, o mejor dicho, contar con un buen colchón financiero como el de los empresarios Favela que a pesar de lo mal que les fue el año anterior en el futbol profesional y con todas las broncas que dejaron en el camino, sus equipos de Murciélagos y Pacific Artic están por iniciar su participación en la Liga Premier (antes Segunda División). Imagínese usted, si la Liga de Ascenso da pocas ganancias, qué se puede esperar de una Premier que cuenta con mucho menos reflectores.