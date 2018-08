Los Mandamientos, senda seguraSacudirse la tibieza

. El Papa Francisco comenzó un ciclo de catequesis sobre los Mandamientos. Explicó que cada una de esas leyes es una puerta abierta por el Padre para que entremos a los cielos con la ayuda de Jesús, quien ya la cruzó y nos lleve a la vida verdadera, la vida de los hijos de Dios. Pero la vida es ir adelante, estar inquietos, una inquietud saludable de querer una vida llena de belleza y color.Cuentan que un leñador tenía un burrito con el que se ganaba la vida. Salía al bosque donde cortaba leña y la cargaba sobre el lomo del animal. Un día pensó egoístamente que podría ganar más dinero si el burrito ayunaba un día a la semana. Transcurrió la semana y como no pasó nada, entonces decidió que podría ayunar otro día. El pobre burrito seguía trabajando y al leñador le ganó la ambición, así que a las cinco semanas ya ayunaba cinco días. Pero a la sexta semana el animal murió. Entonces el hombre exclamó contrariado: “¡Qué lástima, ya se estaba acostumbrando a no comer!”. Y así hasta que ya no hacemos nada, viene la tibieza e incluso podemos perder la gracia. Pensemos si no se ha introducido la tibieza en nuestra vida.Comenta el Papa Francisco que es feo encontrar cristianos con el corazón encogido, cerrado. Hace falta buscar crecer. Jesús nos ofrece una vida y un amor verdaderos, ¡una riqueza verdadera! Jesús recuerda que para llegar a la vida eterna se deben observar los diez mandamientos. Conviene meditarlos e irlos incorporándolos a nuestra vida para no desviarnos del camino a la vida eterna y no separarnos del amor a Dios.