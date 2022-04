Los Mochis en la lista de las ciudades más seguras para vivir

audima

Con todo. Los priistas de Ahome se pusieron a la defensiva tras la campaña de defenestración que la diputada federal morenista Ana Ayala Leyva va a emprender en contra de los diputados federales del tricolor por rechazar la reforma eléctrica con la intención de pegarle al partido con miras al 2024. Algunos priistas ya la cantaron de que regresarán golpe por golpe en dado caso de que Ayala Leyva ejecute la consigna definida por los mandamases morenistas, que quedaron ardidos por la derrota legislativa que sufrieron y que los hizo quedar mal ante el presidente Andrés Manuel López Obrador. De hecho, se habla que el presidente del PRI en Ahome, César Emiliano Gerardo, va a buscar un acercamiento con el líder del PAN, Ariel Aguilar, y María de los Ángeles Valenzuela, la del PRD, para hacer frente común a la embestida morenista. Dicen que material tienen de sobra para enfrentar a Ayala Leyva. En primer lugar que está sentenciada por violencia política en razón de género y otras cosas cuando fue tesorera de Billy Chapman. O sea, los priistas no se van a dejar y menos ahora que en las instalaciones del PRI en Sinaloa una pareja llevó una corona con un mensaje que descansen en paz. Esto lo interpretaron como una amenaza, a lo que no se van a doblar. Así es que el tema de la reforma eléctrica va a dar para rato.

Desde lo alto. Desde la máxima tribuna en el Senado, el mochitense Mario Zamora arremetió con todo contra el presidente Andrés Manuel López Obrador. Bajita la mano, dijo que a tres años de la conformación de la Guardia Nacional, si al decir que ha quedado a deber, es corto, porque en México se vive tragedia tras tragedia y la inseguridad no cesa. Criticó que la inseguridad no se combate con frasecitas. Es más, dijo que son tres años de violar la ley en todos los órdenes porque AMLO ha ignorado la ley. No hay estrategia para las policías locales y estatales. No hay control de confianza, lo mismo da si son buenos o malos elementos. No se ven. No hay violencia que cese, nada. ¿Si quién ha volteado a ver las protestas de agentes locales, estatales y otros por bajos sueldos, faltas de prestaciones que antes tenían? Nadie. Así cómo, pues…

Gozo. El alcalde Gerardo Vargas Landeros estaba feliz ayer al situar el Inegi a Los Mochis en la lista de las ciudades más seguras para vivir. No por nada en el taller que se impartió a todos los servidores públicos sobre transparencia les leyó la cartilla de nuevo. También dijo que a estas alturas de la vida ya no va a permitir que nadie de sus funcionarios cometa una irresponsabilidad de faltar a la ley y la mejor manera de hacerlo es ser transparente, rendir información a la gente que lo solicita, es hacer las cosas como saben hacerlas porque todos son profesionales. Ahí nomás.

Cambio. Leonel Valenzuela resultó ser el damnificado como vicefiscal en la zona norte de Sinaloa al perder fuerza su padrino, el presidente de la Federación de Abogados de Sinaloa, José Luis Polo Palafox, tras el enfrentamiento con el alcalde de Ahome, Gerardo Vargas Landeros. Valenzuela salió y entró Héctor Manuel Vega en un movimiento que la fiscal general del estado, Sara Bruno Quiñones, realizó porque el primero renunció, lo que nadie cree. La medida se adjudica a que esa posición que le dieron a Polo Palafox se le retira porque tiró para el monte usando el nombre del gobernador Rubén Rocha Moya y atacando a Vargas Landeros. Incluso, se decía que él era el que realmente mandaba en la vicefiscalía, lo que había negado Leonel Valenzuela recientemente. Cierto o no, eso ya sale sobrando, ya que le llegó la quema por la actitud de quien lo apalancó en esa posición y es quien realmente pierde. El mensaje es para Polo Palafox, a quien se le empezaron a cerrar las puertas. Siempre es la misma.