Los Ruckys, club de la tercera edad en Guamúchil

Cada día es especial y único, corresponde a cada quien disfrutarlo al máximo, pues el ayer ya es historia y el mañana, incierto.Se destaca la ciudad de Guamúchil, municipio de Salvador Alvarado, por su gente de tradición sencilla y amistosa, trabajadora y unida, donde la sana convivencia se da casi a diario, lo cual fomenta la fraternidad y el apoyo mutuo.Y como en todas partes, existen clubes sociales, cuya misión, además de la confraterna amistad, es de altruismo, tales como El Rotario, el de Leones, de añeja historia, y algunos que ya desaparecieron, como el de El Costal y el de la Cámara Junior.Existe en Guamúchil un personaje célebre de nombre Jorge López Cuadras, a quien apodan el Chino, pues tiene los ojos papujos y habla tan rápido que casi se requiere de un intérprete para entenderle.Formó en la tierra de Pedro Infante un club al que le llaman Los Ruckys, el cual está formado por hombres de la tercera y media edad, rucailos, vetarros pues, al estilo de quien esto escribe, y cuyo propósito es convivir, jugar dominó y echarse uno que otro trago (los que pueden), contar chascarrillos y vivencias pasadas.Tal es el caso de la siguiente. Un viejito va al médico y le explica: “Estoy preocupado, cumplí 100 años y me da por perseguir muchachas”. “¡Insólito! ¿Pero que le mortifica?”. “Que no me acuerdo para qué las persigo”.En esta edad somos como el cóndor, con dolor aquí, con dolor allá, con dolor por todos lados.