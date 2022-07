Los abismos del lenguaje

Cada vez que debo escribir un texto pasa que no encuentro esa primera línea que me permita avanzar en la tarea y me doy cuenta que lo mismo sucede cuando hablo: balbuceo antes de dar con las palabras que requiero para propiciar y estructurar una conversación o un discurso que me muestre no como alguien que vacila en lo que dice, sino como una persona que sabe exactamente lo que quiere decir o poner por escrito; pero no, no es así como sucede.

El lenguaje —al igual que las emociones y el cuerpo— con frecuencia nos traiciona y a su vez suele ser traicionado. Cuántas veces no hemos querido decir esto o lo otro y terminamos diciendo eso o aquello.

En términos discursivos y escriturales considero que me muevo siempre en terrenos movedizos y al menor descuido suelo trastrabillar o abismarme en lo que escribo o digo, como se abisma cualquier pareja de amantes en el instante en que un cuerpo se abraza y se funde con el otro.

Aludo a esto porque la escritura y el tema del amor erótico me interesan desde hace ya algún tiempo y en este momento —sin decidirme todavía por ninguno—estoy pensando en los textos que debo elegir para esa primera sesión de Letras eróticas: el círculo de lectura online que inicia este próximo viernes 15 de julio, pero por el momento sigo buscando en mis libreros y reencontrándome con libros que no sabía que eran míos o que creía perdidos en algunas de mis muchas mudanzas.