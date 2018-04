Los abucheos a Stanton en casa de los Yankees

Escribo desde Coral Gables, Florida (VIP-WIRE).- Hoy es Día del Correo. A los que se quejan porque no les contesto…: Es que no mandan nombre o desde cuál ciudad escriben; o hacen preguntas contestadas recientemente, o preguntas que no vale la pena responder. Otros escriben casi a diario y necesito atender a los demás lectores. También hay quienes envían demasiadas preguntas, como uno la semana pasada que mandó 11. Por último, este espacio es muy reducido, y recibo centenares de e-mails semanales. Siento mucho no poder atender a todos como deseo.Ender Villalobos, de Santiago de Chile, pregunta…: “¿Te parece bien Ty Cobb como el tercer mejor bigleaguer de todos los tiempos, fue mejor Willie Mays?”.Amigo Endo…: ¿Quién fue mejor, Cy Young o Babe Ruth… Juan Marichal o Tany Pérez… Joe DiMaggio o Roberto Clemente?... Nadie tiene una respuesta correcta para estas preguntas. Es imposible medir a quienes han jugado en Grandes Ligas, porque o existe el peloterómetro para habérselos metido en la boca a ver cuánto medían. Se puede afirmar que solo DiMaggio, Mays, Clemente, Mickey Mantle y Alex Rodríguez han tenido las cinco habilidades. Pero no es correcto afirmar que cualquiera de ellos fuera superior a Babe Ruth, tampoco inferior. Además, pones a Cobb en tercer lugar, pero ignoro cuáles son tu primero y tu segundo.Miguel Echegaray, de Mexicali, pregunta…: “¿Le parece bien que abucheen tanto a Giancarlo Stanton en Yankee Stadium?”.Amigo Migo…: También en la casa de los Yankees abuchearon a Ruth, Mantle, Roger Maris, Whitey Ford and Co. Giancarlo ha sacado tres jonrones, tiene promedio al bate de 167, cobra 25 millones de dólares este año y está firmado hasta 2028, ¿quieres que lo aclamen y lo adoren? Eso ocurrirá cuando comience a batear bien.Rutilio Wong, de Cancún, pregunta…: “¿Cuál fue el primer equipo de Grandes Ligas?”.Amigo Tillo…: No hubo un “primer equipo de Grandes Ligas”, sino ocho. Fueron los fundadores de la primera liga grande, la Nationals Association. Algunos historiadores mancos, por vagos, se niegan a reconocerla así, por ser la más difícil de investigar. Pero era la máxima calidad del beisbol, es decir Grandes Ligas, quiéranlo o no esos flojazos. Los ocho equipos fueron los Mutuals de Nueva York, Forest Citys de Cleveland, Red Stockings de Boston, Kekiongas de Ft. Wayne, Athletics de Filadelfia, Forest Citys de Rockford, Haymakers de Troy y White Stockings de Chicago. Inauguraron su primera temporada el 17 de marzo de 1871. Para entonces, ya un nativo de Latinoamérica estaba en las Mayores, el habanero Esteban Bellán, tercera base de los Haymakers.ATENCIÓN.- Puedes leer todo el archivo reciente de “Juan Vené en la Pelota”, si entras en internet por “el deporte vuelve a unirnos”…Gracias a la vida, que me ha dado tanto, incluso un lector como tú.