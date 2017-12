Los adeudos de fin de año

Con apenas el 80 por ciento de los uniformes escolares entregados, el Gobierno del Estado cerró oficialmente con este programa, que este año fue reducido a la mitad, y que el 20 por ciento de los papás decidió no canjear las prendas para sus hijos. Muchos de estos padres tramitaron amparos, apoyados por el diputado local del PAN Roberto Cruz Castro, para que las autoridades estatales les otorguen dos uniformes, no solo uno, como aplicó para este año.Ahora comienza el peregrinar de los proveedores de uniformes y útiles escolares, que tendrán que esperar varios días y hasta semanas para recibir el recurso para el pago de sus servicios. Hasta ahora son 125 textileros que están pendientes de recibir su pago, que esperan que llegue pronto para saldar los compromisos de fin de año.Para el ciclo escolar 2018-2019, el programa se mantiene, pues se tiene asignado un presupuesto, pero falta esperar de qué manera va a operar: si continuará como sucedió en este año, que solo se entregó uno por niño, o se ampliará o reducirá aún más.La crítica fue mucha de los padres de familia porque este año tuvieron que gastar más en el regreso a clases y para la compra de uniformes, cuyo gasto tenían seis años de no hacer.