Los “agachados al poder”

“Los veo agachados al poder”, dice Sergio Torres, aspirante único a la gubernatura por Movimiento Ciudadano, cuando se le pide definir a los dirigentes de los partidos políticos, en especial a los del PRI y a los del PAN, porque no defienden las causas populares y no se han atrevido a ser contrapesos del gobierno.

Sergio estuvo ayer aquí en Los Mochis, se reunió con las mujeres empresarias, luego con periodistas y ratificó que no tiene plan B, que busca ser candidato a gobernador y no aceptará nada más, que siempre ha sido derecho, que nunca ha escondido las cartas y que en el PRI lo han intentado frenar pero que nunca han podido, por eso se salió. Que tiene muchas posibilidades de ganar, en una alianza con la sociedad, a pesar de que MC no tiene mucha estructura en Sinaloa.

De ganar la gubernatura tendría relaciones de respeto con el presidente Andrés Manuel López Obrador, cordiales pero con firmeza, y le reconoce algunas cosas buenas que ha hecho, pero también el gobierno federal ha perjudicado al estado, sobre todo a la agricultura, pesca y ganadería con los 5 mil millones de pesos que le ha recortado al presupuesto de los programas de apoyos.

Explica que apoyaría a los pequeños y medianos empresarios, y rescataría al deporte y a la cultura. Se expresa bien del gobernador Quirino Ordaz, dice que es su amigo y que nunca le ocultó que quería competir por la gubernatura. Casi seguros ya lleva como precandidatos a las alcaldías a Miguel Ángel Camacho en Ahome, y a Martín Heredia en Mazatlán.

Popurrí. Aunque todavía es un misterio cuándo y cómo se llevará a cabo la encuesta para elegir al candidato a gobernador de Morena, el senador Rubén Rocha se muestra confiado que todo saldrá bien, que tiene aceptación entre los morenistas y entre la sociedad sinaloense. Mientras tanto sigue con su trabajo legislativo cotidiano. Ayer se encontraba en la Ciudad e México en una reunión previa a una sesión de comisiones del Senado en la cual participó.

ENROQUES. Siguen los enroques en el gabinete del gobernador Quirino Ordaz: Gabriel Gavica asumió la dirección de Inspección y Normatividad, mejor conocida como “Alcoholes”; a él lo releva Carlos Berdegué en Red Fosin, y Alberto Camacho asumirá la dirección de Comercio Exterior. Mientras que desde la oficina de Rosa Elena Millán Bueno aclaran que ella funge como directora del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, y no en el Seguro Popular, porque este ya desapareció. Ratifica que quiere ser candidata a gobernadora.

MUJERES. Desde el Congreso del Estado, al iniciar el Congreso Internacional Paz y Cultura, la diputada morenista Graciela Domínguez alerta que ya abundaban mucho las denuncias por maltratos a las mujeres por parte de sus parejas, 243 millones en todo el mundo, para ser precisos, pero que con la pandemia del coronavirus se han multiplicado por 5, de acuerdo a datos de la Organización de las Naciones Unidas, y que urge acciones sociales y de gobierno para frenarlos ya que el panorama se vislumbra bastante sombrío. Y eso sin considerar los homicidios y feminicidios.