Los alcaldes de Ahome y Mazatlán, intolerantes con sus síndicas procuradoras

Alcaldes retrógrados. En Ahome “ya tronó el cuete”. Y en Mazatlán, también. En Ahome, el alcalde morenista, Guillermo Chapman, amenazó a la síndica procuradora, Angélica Valenzuela. En Mazatlán, el alcalde morenista, Luis Guillermo Benítez, ordenó “golpear” en redes sociales a la síndica procuradora, Elsa Bojórquez. La denuncia contra Chapman se presentó ante la Fiscalía zona norte. Y en Mazatlán, la síndica Elsa Bojórquez es probable que presente también una denuncia por los ataques que ha recibido en “redes sociales”, que podrían estar siendo orquestados por el alcalde Luis Guillermo Benítez. Y es que por lo menos dos de las personas que se han ensañado contra la síndica procuradora participaron en la campaña del hoy alcalde y al parecer son empleadas de la actual administración. La locura que muestran los alcaldes de Morena es contagiosa. En Ahome, según muestra la denuncia de la síndica procuradora, el alcalde no tolera que la funcionaria cumpla con su responsabilidad. Y en Mazatlán, “El Químico” no tolera que la síndica haya puesto al descubierto el nepotismo de su esposa al contratar a familiares de ella. En Ahome, Chapman llegó al extremo de amenazar a la síndica procuradora. En Mazatlán no ha llegado a eso el alcalde, pero sí soltó a su jauría contra Elsa Bojórquez, que lo único que busca es aplicar la ley y que “El Químico” y su familia no agarren de agencia de colocaciones al Gobierno Municipal. Del alcalde de Morena de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, ni hablar. Cada vez que abre la boca es para regarla. Ahora quiere desaparecer el populoso tianguis de Los Huizaches. Algo similar al “tianguis de la Juárez” de Mazatlán. Locos de remate. Sin ideas...pero con muchas ocurrencias.

Se arreglaron. No sabemos en que términos. Pero “hubo arreglo”. El juego de beisbol en el estadio Teodoro Mariscal ya se está anunciando. Como todos saben, el gobierno municipal morenista, que encabeza Luis Guillermo Benítez, clausuró las taquillas del estadio. Ordenó suspender el servicio de agua potable y drenaje. Y acusó a los concesionarios de estarse robando el agua. Los concesionarios respondieron que hay un contrato y toma instalada por Jumapam por la cual están pagando. Y no se debe nada. El conflicto llegó hasta los tribunales cuando los concesionarios solicitaron el amparo de la justicia federal y que en tanto se aclaran las cosas se permita seguir operando el estadio. El escándalo tiene un fondo. La exigencia del alcalde de que le regalen 2 mil boletos por cada juego. No le interesa si pagan o no. Él quiere sus boletos. Lo cierto. Los verdadero y real es que si hoy hay juego, es porque ambas partes llegaron a un arreglo.

Cinismo puro. “El Químico” se convirtió en “Cínico”. En el evento de ayer, en el que formalmente abrieron a la circulación la avenida Del Mar, el alcalde de Morena Luis Guillermo Benítez estuvo muy alusivo, casi abrazado del gobernador Quirino Ordaz Coppel. Se le olvida por momentos que en cada ocasión que tiene asesta críticas a los proyectos del gobernador en Mazatlán. Ayer, juntos, muy juntitos, abordaron la “Guagua”, un camioncito de los que ofrecen paseos por la ciudad. Compartieron el mismo asiento. Y recorrieron la avenida hasta Olas Altas. Ya ahí departieron alegremente en el restaurante La Fonda de El Chalío. Para nada se veía forzado “El Químico”. Mañana echa mano del puñal.