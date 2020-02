Los alcaldes no tienen remedio

La austeridad que pregona el nuevo Gobierno de la Cuarta Transformación no llegó a los municipios de Sinaloa, ya que los alcaldes hacen uso de los recursos públicos para sus privilegios y de sus más cercanos.

El autoaumento salarial del 30 por ciento que se hizo el alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, revivió el debate de la política de austeridad después de que su homologo de Ahome, Guillermo “Billy” Chapman, hizo lo mismo con sus funcionarios.

El alcalde de Mazatlán, Guillermo Benítez, tampoco se queda atrás en eso del manejo de los recursos públicos a su antojo para reflejar abundancia cuando no resuelven las necesidades de sus gobernados.

Estrada Ferreiro también le aumentó a sus funcionarios, regidores y a la síndica procuradora; o sea, para que nadie se sintiera. El argumento de Estrada ni la burla perdona: que él se tuvo que subir el sueldo para incrementárselo a sus funcionarios para impedir que renunciaran por su sueldo bajo. ¿Pues no que estaban muy comprometidos con la sociedad?

Así, los alcaldes de Ahome, de Culiacán y de Mazatlán ya no engañan a sus gobernados, porque sus discursos no se reflejan en los hechos. Esto ha minado el apoyo social con el que llegaron. Han resultado un fracaso. Y lo peor es que no tienen remedio.